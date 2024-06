Conocer la marca CUBE, líder de las bicicletas eléctricas de alta gama

CUBE es la marca líder de bicicletas eléctricas en Alemania y con cada vez mayor presencia en España por sus bicicletas de alta gama y su relación calidad-precio imbatible. Esta marca se fundó en 1993 por Marcus Pürner, y se localizan en Waldershof (Alemania), donde está ubicada su planta de producción de bicicletas de más de 55000 metros cuadrados. Se producen hasta 4500 bicicletas diariamente, casi un 70% de ellas eléctricas. Además de su excelente calidad, CUBE trabaja con todo tipo de bicicletas eléctricas: MTB, MTB doble suspensión, Trekking, City, Cargo…

A continuación repasaremos los modelos de bicicletas eléctricas CUBE más populares del mercado, por su precio competitivo y excelente calidad.

CUBE STEREO HYBRID: La gama de bicicletas eléctricas Cube Stereo Hybrid se destaca por su innovación y alto rendimiento, dirigida a ciclistas que buscan una combinación de potencia y versatilidad en terrenos de montaña, trialeras o descenso. Estas bicicletas ofrecen una experiencia de ciclismo de montaña mejorada con asistencia eléctrica.

Equipadas con motores Bosch de última generación, que proporcionan una asistencia suave y eficiente. Estos motores están integrados de manera discreta en el cuadro, manteniendo un diseño elegante y aerodinámico. Los modelos de esta gama varían en cuanto a especificaciones, permitiendo a los usuarios elegir entre diferentes capacidades de batería, lo que se traduce en mayor autonomía para largas jornadas de ciclismo.

El cuadro de las Stereo Hybrid está construido con materiales ligeros y resistentes, como el aluminio de alta calidad en los modelos 120 o el carbono en los modelos 140, 160 o superiores. La geometría de la bicicleta está diseñada para ofrecer una postura cómoda y un manejo preciso, adaptándose tanto a descensos técnicos como a ascensos empinados. Las bicicletas eléctricas Cube Stereo Hybrid ofrece una combinación de tecnología avanzada, diseño robusto y opciones personalizables, convirtiéndola en una opción ideal para ciclistas de montaña que buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad.

CUBE REACTION HYBRID: La gama CUBE Reaction Hybrid combinan la robustez de una bicicleta de montaña con la potencia y la eficiencia de un motor eléctrico, ofreciendo una experiencia de conducción excepcional en cualquier terreno. Se caracterizan por su cuadro de aluminio de alta calidad, que proporciona una estructura ligera, pero duradera, capaz de soportar las condiciones más exigentes.

Todos estos modelos están equipados con motores Bosch de última generación, que ofrecen una asistencia eléctrica suave y potente, que facilita los ascensos empinados y permite recorrer distancias más largas sin esfuerzo adicional.

El sistema de transmisión es otro de los puntos fuertes de las CUBE Reaction Hybrid. Con componentes de alta gama, como los cambios Shimano y las suspensiones RockShox, estas bicicletas garantizan un rendimiento óptimo y una maniobrabilidad precisa. Además, los frenos de disco hidráulicos aseguran una frenada potente y controlada en cualquier circunstancia.

La atención al detalle es evidente en cada aspecto de las CUBE Reaction Hybrid. Desde la integración elegante de la batería en el cuadro hasta los cables enrutados internamente, todo está diseñado para ofrecer una estética limpia y moderna. La batería, fácilmente extraíble y de larga duración, permite recargarla de manera práctica y rápida, asegurando que la bicicleta esté siempre lista para la próxima aventura. Las bicicletas eléctricas CUBE Reaction Hybrid representan una fusión perfecta entre tecnología avanzada y diseño robusto, proporcionando a los ciclistas una herramienta confiable y eficiente para explorar nuevos caminos y superar cualquier desafío que el terreno pueda presentar.

CUBE KATHMANDU: Las bicicletas eléctricas Cube Kathmandu destacan como la opción ideal para los aventureros y los entusiastas de los recorridos largos por cualquier terreno. Estas bicicletas combinan la funcionalidad de una bicicleta de trekking con la potencia y la eficiencia de los motores eléctricos Bosch más potentes, ofreciendo una experiencia de conducción cómoda y confiable en cualquier trayecto. Se caracterizan por su cuadro de aluminio de alta calidad, que no solo es ligero, sino también extremadamente duradero, capaz de soportar las demandas de los viajes largos y las rutas exigentes.

El diseño de las Cube Kathmandu se enfoca en la comodidad y la practicidad. Con una geometría del cuadro optimizada para largas jornadas de pedaleo, estas bicicletas ofrecen una postura de conducción ergonómica que minimiza la fatiga. Además, la inclusión de una horquilla de suspensión y un sillín cómodo asegura que cada viaje sea una experiencia placentera, incluso en terrenos irregulares.

En términos de equipamiento, las Cube Kathmandu Hybrid no dejan nada al azar. Incorporan componentes de alta gama, como los cambios Shimano y los frenos de disco hidráulicos, que garantizan un rendimiento confiable y seguro en cualquier situación. Además, vienen equipadas con guardabarros, portaequipajes y luces integradas, lo que las hace perfectas para el cicloturismo y los desplazamientos urbanos.

La integración elegante de la batería en el cuadro y el enrutado interno de los cables no solo mejoran la estética de las bicicletas, sino que también protegen estos componentes vitales de los elementos. La batería de larga duración, fácilmente extraíble, permite recargarla de manera práctica y rápida, asegurando que la bicicleta esté siempre lista para la próxima aventura.

CUBE SUPREME: Finalmente, las bicicletas eléctricas Cube Supreme son la encarnación de la elegancia y la practicidad en el ámbito del ciclismo urbano. Estas bicicletas están concebidas para ofrecer una experiencia de conducción suave y eficiente en entornos urbanos y suburbanos, combinando comodidad y estilo.

La serie Cube Supreme gozan de un cuadro de aluminio ligero y robusto, que proporciona una base sólida y duradera, perfecta para los desplazamientos diarios y los paseos recreativos. Equipadas con motores Bosch de última tecnología, estas bicicletas aseguran una asistencia eléctrica potente y fluida, permitiendo a los ciclistas moverse con facilidad por la ciudad y superar colinas sin esfuerzo.

El diseño ergonómico es un punto clave de las Cube Supreme Hybrid. Con una geometría del cuadro optimizada para una postura de conducción cómoda y relajada, estas bicicletas minimizan la fatiga incluso en los trayectos más largos. Además, la integración de una horquilla de suspensión y un sillín cómodo garantiza que cada viaje sea una experiencia placentera, absorbiendo las irregularidades del terreno urbano.

La funcionalidad es otro de los aspectos destacados de las Cube Supreme Hybrid. Estas bicicletas vienen con guardabarros, portaequipajes y luces integradas, convirtiéndolas en una opción ideal para los desplazamientos diarios, ya sea para ir al trabajo, hacer recados o disfrutar de un paseo por la ciudad. La batería de larga duración, integrada de manera elegante en el cuadro, es fácilmente extraíble y se recarga de manera rápida y sencilla, asegurando que la bicicleta esté siempre lista para el uso diario.

CUBE dispone de una amplia gama de bicicletas eléctricas para todos los usos y para todos los usuarios, que junto con su gran calidad, la hacen una de las marcas de bicicletas eléctricas más potentes en la actualidad a tener en cuenta si estás pensando entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas.