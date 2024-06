Los urólogos insisten en la importancia de las revisiones periódicas como la mejor arma contra el cáncer de próstata

El cáncer de próstata constituye la tercera causa de mortalidad por cáncer en varones, sólo por detrás del cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), existen más de 30.000 nuevos diagnósticos anuales y fallecen aproximadamente 6.000 hombres al año por esta enfermedad.

Los recientes avances en tecnología médica están cambiando el panorama de su detección y tratamiento. Según el doctor Javier Romero-Otero, director de ROC Clinic y director del departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid, “la implementación de técnicas avanzadas de diagnóstico está permitiendo una detección más temprana y precisa de esta enfermedad. Aun así, es necesario que el hombre mayor de 45 años, o de 40 si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, acuda a revisiones periódicas para asegurar su salud, ya que el tumor prostático es una enfermedad silenciosa que no muestra señales sintomáticas en sus etapas iniciales”.

Por este motivo y en el contexto del Día Mundial Contra el Cáncer de Próstata, que se celebra el 11 de junio, urólogos de ROC Clinic subrayan la importancia de la prevención y la detección precoz como la mejor herramienta en la lucha contra este tumor y organizan un foro dirigido a la población con el objetivo de aportar detalles sobre esta enfermedad y hablar sobre su diagnóstico, tratamiento y manejo. “Organizamos este encuentro porque es fundamental que los hombres comprendan la importancia de los chequeos regulares y se animen a hablar sin miedo con sus médicos sobre las opciones de detección temprana", afirma el Dr. Romero-Otero.

Avances en el diagnóstico del cáncer de próstata

En España, se estima que uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida, lo que resalta la necesidad de enfoques más efectivos en su detección y tratamiento. La detección temprana del cáncer de próstata es crucial para tratar la enfermedad en una etapa en la que es más curable. “Las pruebas iniciales con medición de PSA y tacto rectal permiten identificar indicios tempranos de la enfermedad en hombres asintomáticos o aquellos con síntomas leves”, añade el Dr. Romero-Otero.

Tras estas pruebas iniciales, si existe sospecha de tumor, el médico valorará proceder a otras pruebas diagnósticas más avanzadas. Las nuevas tecnologías, como la resonancia magnética multiparamétrica de próstata y la biopsia de próstata por fusión, están revolucionando la manera en la que se diagnostica este tipo de cáncer. Tal y como señala el doctor Juan Justo Quintas, subdirector de ROC Clinic y experto en cáncer de próstata, "estas herramientas no sólo nos permiten identificar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más tratable, sino que también mejoran la precisión de nuestras intervenciones reduciendo la necesidad de procedimientos invasivos innecesarios”.

La resonancia magnética multiparamétrica es una técnica no invasiva que proporciona imágenes detalladas de la próstata, permitiendo a los médicos identificar áreas sospechosas con mayor exactitud. "Esto ha resultado en un aumento en la detección de cánceres clínicamente significativos y una disminución en la identificación de casos que no requieren tratamiento inmediato", destaca el Dr. Justo Quintas.

Además, la biopsia por fusión, que combina imágenes de la resonancia magnética con las ecográficas en tiempo real, permite a los médicos obtener muestras de tejido de manera más precisa. Tal y como explica el Dr. Justo, "esta combinación de tecnologías nos ofrece una imagen mucho más clara y precisa de la próstata y cualquier anomalía presente. Como resultado, podemos dirigir nuestras biopsias a las áreas exactas donde hay sospecha de cáncer, mejorando significativamente las tasas de detección y reduciendo el riesgo de complicaciones."

Tratamiento del cáncer de próstata

El tratamiento del cáncer de próstata varía según el estadio de la enfermedad. A los hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo o de crecimiento lento se les aplica una vigilancia activa. Este enfoque implica el monitoreo regular del PSA, el tacto rectal y, ocasionalmente, biopsias para seguir el progreso del cáncer.

Para tumores localizados con buen pronóstico, se puede optar por la terapia focal, una técnica que actúa únicamente sobre el foco tumoral.

En tumores más agresivos, la prostatectomía radical mediante cirugía, frecuentemente realizada con técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica, es el tratamiento más recomendable y escogido. Esta intervención implica la extracción total de la glándula prostática y los tejidos circundantes. En este sentido, el Dr. Javier Romero-Otero, señala que “disponer de los sistemas robóticos, como Da Vinci y Hugo RAS, entre nuestro arsenal terapéutico, nos convierte en uno de los centros urológicos mejor y mayor dotados tecnológicamente para el tratamiento del cáncer de próstata en España”.