Natalia Veiga narra su propia experiencia en su obra, ‘Cómo sobrevivir a un divorcio sin morir en el intento’

CÍRCULO ROJO.- ‘Cómo sobrevivir a un divorcio sin morir en el intento’ es la historia real de su autora, Natalia Veiga. “Es un libro para todos los sexos que pasan por un divorcio o separación. Atreverme a contar mi experiencia, lo que fui permitiendo que permanezca en la oscuridad o en la sombra tanto tiempo y como fui pasando cada etapa. Aparte de tener humor negro (para no llorar más), destaco la importancia de los tips que doy siendo psicóloga y coach de mindfulness, que me sirvió utilizar y que no para que las/los que pasan por lo mismo, al menos, intenten con todas sus fuerzas motivarse para no deprimirse tanto en el proceso”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “con una Natalia muy vulnerable, una Natalia que cuenta su historia de una forma muy particular. Como diciendo, ahora me rio, pero en ese momento madre mía, ¡las pase! y las sigo pasando...un divorcio no es en tres meses. También, con cada situación, hay ejercicios de ayuda, con lo cual esto no quiere decir que ya superen todo al leerlo. Lo que se debe mantener es la constancia, aunque no tengamos fuerza, y eso es lo que transmito”.

SINOPSIS

En este libro, aparte de contarles mi tragicomedia de una forma «digna», quiero que entiendas que no estás solo, ni sola. Te daré herramientas a lo largo de la lectura y pau- tas para pensar y autoconocerte. Te ayudaré a entender cada etapa y cómo fue mi proceso, lo que a mí me sirvió para dejar de sentir culpa por «romper» con la famosa institución familiar y lograr entender que todo pasa, nada es para siempre. El amor propio es tan real… Bienvenidos a cómo sobrevivir a un divorcio, sin morir en el intento

AUTORA

Mi nombre es Natalia Veiga, nací en Buenos Aires capital, Argentina, y tengo fuerte presencia de sangre italiana en mis venas y mi alma, heredada de mis maravillosos nonnos.

Soy orgullosamente mamá de Benito Stefano, es el mejor regalo que Dios me dio.

Estudie la carrera de Astrología psicológica y predictiva con Priscilla Maciel y Laura Novillo en la escuela Los Astros Dicen, soy maestra de Reiki, Maestra de Registros Akáshicos, tengo un máster en Psicología positiva, mindfulness y gestión emocional y soy ingeniera de sonido recibida en la universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Provengo de una familia poco convencional, y toda mi vida fue basada en buscar respuestas.

Con el tiempo, me di cuenta de que estas se encontraban en mi interior, pero jamás iba a descubrirlo si no pasaba por todas las situaciones que me tocaron vivir, como por ejemplo «MI DIVORCIO» y un pasado que creí una condena.

