Las Comunidades Cristianas Populares ante las Europeas del 9 de Junio

Reunida en Madrid la coordinadora Estatal de CCP (Comunidades Cristianas Populares), manifestamos públicamente lo siguiente:

1. Las CCP animan a la ciudadanía a participar y votar, porque Europa necesita más democracia y no menos.

2. Asimismo alientan a votar a las izquierdas, con respeto a las diferentes opciones, para contrarrestar la oleada neoliberal, (así como la peligrosa presencia) de los partidos de extrema derecha.

3. Frente al modelo de una Europa-fortaleza y de una Europa de los mercaderes, es necesaria una Europa de los Pueblos y los Derechos Humanos, de la igualdad y la solidaridad.

4. Como críticos que somos, rechazamos el Pacto Europeo de Migración y Asilo –PEMA- por lo que significa de restricción al derecho a migrar (y de solicitar asilo cuando la vida está en peligro) y denunciamos a los partidos que lo aprobaron por atentar flagrantemente contra los DDHH).

5. Creemos que con medidas como el FRONTEX se delega a terceros países –y con fondos europeos- la defensa de la llamada frontera-sur y el rechazo de inmigrantes y solicitantes de asilo.

6. El falso argumento de las “raíces cristianas” de Europa no puede significar una falsa identidad, ni un confesionalismo cuando Europa es fruto de múltiples influencias culturales como la Ilustración, la Modernidad, la Laicidad, los valores republicanos de igualdad, libertad y fraternidad y los Derechos Humanos.

7. Frente al miedo, el odio y la exclusión que promueven la extrema derecha y el fascismo, es necesario promover valores de respeto y tolerancia que faciliten la convivencia e integración con el Amor que propone el Papa Francisco en “Fratellli Tutti”.

8. Desde esa actitud, invitamos a toda la ciudadanía a la acogida y promoción hasta la igualdad, de todas las personas migrantes. No sólo por solidaridad, sino como una visión positiva, ya que también necesitamos su aportación -no sólo laboral, como mano de obra- sino cultural y humana.