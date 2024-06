Abiertas las candidaturas de Ecommerce Awards para descubrir a la empresa estrella del comercio electrónico en España 2024

Se abren las inscripciones para la 15ª edición de los premios más importantes del comercio electrónico español. Las empresas que deseen participar, tendrán tiempo hasta el 30 de junio El vibrante mundo del comercio electrónico dará cita nuevamente en la 15ª edición de los Ecommerce Awards de 2024, que este año se prepara para abrir sus puertas una vez más, invitando a las compañías más destacadas a presentar su candidatura.

El proceso de recepción de formularios para participar estará abierto hasta el próximo domingo 30 de junio, a las 23:59 hs. En esta edición, los premios estrenan cuatro nuevas categorías que se suman al total de 13 categorías que premiarán a las empresas que supieron destacar en sus industrias, trazando el futuro del eCommerce en España.

Los nombres de las empresas candidatas se darán a conocer el próximo 2 de septiembre y como novedad, se anunciarán 5 finalistas por categoría y se podrá seguir vía streaming a través de los canales de YouTube y Twitch. Habrá premio Gold, Silver, Bronze y dos finalistas. La gala de entrega de premios será el 4 de octubre Madrid.

Las categorías premiadas este año, serán:

Mejor campaña de marketing para eCommerce: dirigido a aquellas campañas de marketing para tiendas online que hayan tenido lugar desde 1 de junio de 2023 al 1 de junio de 2024. Mejor estrategia de redes sociales (nueva): no podía faltar esta categoría cuando se vive en plena era de las redes sociales. ¿Cuál habrá sido el eCommerce que mejor ha conectado con su público a través de las redes? Mejor integración omnicanal: la omnicanalidad es la palabra de moda. Mantener una estrategia en varios canales distintos puede ser un auténtico dolor cabeza y puede complicarse hacerlo bien. Se busca al eCommerce que mejor lo haga. Mejor estrategia de internacionalización: sea una empresa, un negocio español internacionalizado o uno internacional que vende en el país, aquí las empresas tendrán la oportunidad de demostrar que son los que mejor se han adaptado a un mercado que no es el suyo. Mejor estrategia en marketplaces: implementar una estrategia efectiva en los marketplaces puede ser crucial para el negocio. Mejor ficha de producto (nueva): tener las descripciones del producto optimizadas al máximo es la mejor estrategia para mantener informados a los clientes. En esta categoría se podrá presentar una ficha de producto tanto de la tienda online como del marketplace. Mejor eCommerce B2B (nueva): otra categoría nueva que busca reconocer los mejores players B2B de internet según la estrategia implementada: objetivos, resultados y todo lo necesario para ser el mejor eCommerce B2B. Mejor eCommerce sostenible: es fundamental reconocer los esfuerzos por minimizar el impacto ambiental. Esta categoría busca el eCommerce que más cuida del planeta, reduciendo su impacto negativo en el medio ambiente y en la comunidad que lo rodea. Mejor especialista digital (nueva): un negocio sin un equipo que trabaja en conjunto para conseguir objetivos, no es nada. La categoría busca reconocer el trabajo de los miembros del equipo que se encargan de crear estrategias exitosas para las redes sociales, para el SEO, de los que consiguen hacer un rediseño genial. Directivo/a del año: cada equipo necesita un capitán que los conduzca al éxito, y los eCommerce no son una excepción. Este premio está destinado al directivo o directiva que haya superado los objetivos de su negocio, explorado nuevos mercados o se haya convertido en un referente en el sector. Mejor nuevo eCommerce: esta categoría premiará las nuevas tiendas online que han sido creadas después del año 2021, incluido. Mejor challenger eCommerce: si la facturación en el último año ha sido inferior a cinco millones de euros, la tienda tiene más de 3 años de antigüedad y a la empresa le apasionan los desafíos (esta es la categoría ideal). Mejor eCommerce 2023: un merecido reconocimiento por un año de esfuerzo y excelencia. Esta categoría selecciona al mejor entre los negocios en línea que hayan alcanzado una facturación superior a 5 millones de euros durante 2023. En la pasada edición de 2023 de los Ecommerce Awards se presentaron más de 360 candidaturas, recibidas por parte de más de 175 empresas en 12 categorías distintas. Y en la ceremonia, celebrada en el auditorio del Meeting Place del edificio Castellana 81 en Madrid, que contó con más de 40 asistentes presenciales y más de 1.000 personas conectadas por streaming. En la gala, Clicars se consagró como "Mejor eCommerce 2022".

Estos premios de 2024 cuentan con la ayuda de Digital1to1 y con el apoyo institucional del ICEX. Por otro lado, como Gold Sponsors estarán Vtex, la plataforma todo en uno para el comercio digital, y Webloyalty, la empresa que ayuda a crear una experiencia de compra más rentable tanto como para los clientes como para el negocio.

Por su parte, Ctt Express, la empresa de paquetería urgente, y Sequra, el método de pago aplazado serán los Silver Sponsors este año.

Entre los Bronze Sponsors, participará Fotografía eCommerce, la empresa que crea contenido visual para las marcas y Tradedoubler, la empresa global de marketing de resultados y tecnología. Gracias a todos.

Para participar en los Ecommerce Awards 2024 como sponsor: información en el siguiente link.