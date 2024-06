Nuevas opciones para aprovechar el Kit Digital para empresas y autónomos

Recientemente el organismo público Red.es hacía públicas las nuevas opciones que suponen una ampliación del programa Kit Digital. Prisma Imagen y Diseño aconseja cómo sacar el máximo partido posible a las ayudas del programa del Kit Digital Recientemente el organismo público Red.es hacía públicas las nuevas opciones que suponen una ampliación del programa Kit Digital. Estas opciones básicamente son 2:

1 – El bono digital se amplia para medianas empresas de más de 50 trabajadores y hasta 250 por importes que pueden llegar a los 29.000€ por empresa.

En concreto se establecen dos cuantías para el Bono Digital para empresas de más de 50 trabajadores:

A. Un bono digital de 25.000€ para empresas de entres 50 y 100 trabajadores.

B. Un bono digital de 29.000€ para empresas entre 100 y 250 trabajadores.

Estas medianas empresas hasta ahora no podían acceder al Programa Kit Digital, por lo que no podían implantar ninguna solución de digitalización con cargo a estas ayudas. Ahora ya pueden hacerlo.

2 – Los autónomos y micropymes con hasta 2 trabajadores pueden ampliar en 1.000 € el importe de su bono digital esté o no concedido.

Con las últimas modificaciones de las Bases y la Convocatoria de Ayudas del Programa Kit Digital se permite que tanto los nuevos solicitantes como aquellos que ya son beneficiarios del Kit Digital puedan obtener 1.000 € adicionales que se añadirán a los 2.000 € que se establecían hasta ahora como importe máximo del bono digital para autónomos y micropymes.

Los 1.000 € del Nuevo Bono del Kit Digital se deben aplicar a la solución de Puesto de Trabajo Seguro. Esta modificación en el programa de ayuda al Kit Digital, permitirá a los autónomos obtener durante 1 AÑO con opción de compra final un ordenador portátil o de sobremesa con unas características muy interesantes.

Hay que tener en cuenta, no obstante que dependerá tanto de los requerimientos del autónomo para su nuevo equipo como de las condiciones de los servicios de soporte acordadas con el Agente Digitalizador Homologado el que el beneficiario pueda adquirir definitivamente el hardware subvencionado.

Esta nueva solución, aplicable a los autónomos de toda España está despertando gran interés entre los posibles beneficiarios. Así por ejemplo, empresas que figuran como Agentes Digitalizadores para el Puesto de Trabajo Seguro, como Prisma Imagen y Diseño se hacen eco de las solicitudes de información que están recibiendo por parte de muchos clientes. Son muchos los interesados que, aunque ya han obtenido y utilizado su bono del Kit Digital en Asturias, se muestran interesados en ampliar la ayuda recibida con estos 1.000 € adicionales.

A pesar de este nuevo anuncio, muchas empresas y autónomos aún no se han beneficiado de los servicios que el bono del Kit Digital permite implantar en sus negocios a coste virtualmente gratis, con la única obligación de abonar el IVA, que podrán desgravar en las correspondientes declaraciones trimestrales en caso de estar sujetos a hacerlas.

Empresas como Prisma Imagen y Diseño asesoran y recomiendan como sacarle el máximo partido posible a las ayudas del programa del Kit Digital a las PYMES y autónomos en las soluciones de Diseño Web, Comercio Electrónico, Posicionamiento o Gestión de Redes Sociales en Asturias, entre otras.

Ejemplos de acciones subvencionadas

Existen diversas soluciones para mejorar la presencia digital, la operativa general y las ventas directas o por internet tanto de autónomos como de empresas totalmente subvencionables para aquellos que hayan cursado con éxito su solicitud del Bono Digital.

Entre las más populares y aquellas que han obtenido mejor acogida se encuentran:

La creación o actualización de una Página Web altamente profesional.

La creación o actualización de una Tienda Online de productos o servicios con todos los medios de pago implantados y todos los requisitos de operatividad.

La optimización de posicionamiento en buscadores SEO, durante 1 año para mejorar los resultados en los principales buscadores como Google o Bing.

La gestión y creación de contenido de diseño profesional en Redes Sociales durante 1 año, orientado a la captación y expansión del negocio en redes como Facebook, Instagram o Linkedin. ¿Cómo sacarle el máximo partido al kit digital con las soluciones más demandadas?

Sitio web y presencia en internet:

Esta solución permite disfrutar todas las ventajas de tener una página web propia con los últimos avances en diseño y navegabilidad, para reforzar la visibilidad en internet de cualquier negocio. Incluye además del diseño y publicación de la página web, unas labores de optimización de posicionamiento en buscadores básicas para ser más fácilmente encontrado en la red por potenciales clientes así como los costes de alojamiento durante 1 año.

Es una ayuda abierta para cualquier autónomo o empresa ubicada en España y orientada a todo tipo de sectores, siempre que cuente con entre uno y 49 trabajadores .

Comercio electrónico:

Con esta solución cualquier empresa o autónomo puede poner en marcha o actualizar su propia tienda online, herramienta de e-commerce o página web de compraventa de productos y/o servicios e implantar los métodos de pago habituales, además de gozar de la posibilidad de administrarla directamente, al incluirse en el servicio subvencionado una formación personalizada para gestionarla fácilmente.

Esta solución se aplica a todo tipo de autónomos y empresas entre 0 y 250 trabajadores.

Gestión de redes sociales:

En esta caso, el bono digital se puede emplear en dotar al autónomo o empresa de unas redes sociales atractivas y funcionales, orientadas a sus estrategias de digitalización y marketing online . Esto se logra a través de la elaboración de un Social Media Plan definido por expertos que planifica las publicaciones a realizar y los objetivos a alcanzar, además de la creación de contenidos gráficos y multimedia y su publicación en la correspondiente red social durante todo 1 año.

Se trata de una solución disponible para cualquier segmento de empresa ubicada en España y orientada a todo tipo de sectores.

Presencia avanzada en internet:

Bajo esta denominación se incluye la posibilidad de beneficiarse durante 1 año de un servicio especializado de optimización de posicionamiento en buscadores a fin de mejorar la presencia en las búsquedas realizadas a través de Google y otros motores similares. Bajo este epígrafe se incluyen una serie de acciones continuadas orientadas a reforzar la presencia en Internet y asegurar el mayor éxito posible en la atracción de tráfico y visitas tanto a páginas web de empresa como tiendas online o a cualquier parte de las mismas.

Esta solución se aplica a todo tipo de PYMES y autónomos de los segmentos II, III, IV y V (excepto en el Segmento I de 10 a 50 trabajores).

Entre estas acciones podemos destacar:

Acciones Posicionamiento básico en internet y creación de backlinks

Análisis de palabras clave

Análisis de la competencia

SEO On-Page y Off-Page

Formación SEO para productos o servicios

Informes mensuales de seguimiento