Netskope y la Nueva Ley de Ciberseguridad; Un Escudo Necesario para las Empresas en España

En este contexto donde la ciberseguridad se ha vuelto una prioridad esencial para las empresas en España, las innovaciones tecnológicas y las normativas legales juegan un papel crucial. Recientemente, el gobierno español ha anunciado una nueva Ley de Ciberseguridad que busca reforzar la protección de las infraestructuras digitales del país, destinando 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para su implementación​.

Netskope: Líder en Ciberseguridad en la Nube

En este entorno, Netskope se ha consolidado como una de las principales herramientas en la lucha contra las amenazas cibernéticas. Con su plataforma Secure Access Service Edge (SASE), Netskope ofrece una combinación de seguridad en la nube y protección de datos que es esencial para las empresas que operan en el mundo digital actual. La tecnología SASE de Netskope proporciona seguridad integral y acceso optimizado, ayudando a las empresas a adaptarse a las nuevas realidades del trabajo remoto y la digitalización​.

La Importancia de una Estrategia de Ciberseguridad Integrada

Las empresas ciberseguridad en España, como GRUPO LINKA, destacan la necesidad de adoptar estrategias de seguridad que integren soluciones avanzadas como Netskope. Estas estrategias no solo protegen contra las amenazas actuales, sino que también preparan a las organizaciones para enfrentar futuros desafíos. Las auditorías de ciberseguridad para empresas son fundamentales en este proceso, permitiendo identificar y corregir vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas​.

Impacto de la Nueva Ley de Ciberseguridad

La nueva ley, que se espera sea aprobada antes de fin de año, coordinará todas las iniciativas públicas y privadas en el sector de la ciberseguridad. Esto incluye la oferta de más de 10,000 plazas de formación especializada en ciberseguridad hasta 2026, y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para atender un número creciente de consultas y formar a más de 200,000 estudiantes​.

Conclusión

La ciberseguridad es un componente vital para la continuidad y éxito de las empresas en España. Con la implementación de tecnologías avanzadas como las de Netskope y el respaldo de una legislación robusta, las empresas pueden garantizar la seguridad de sus datos y operaciones. GRUPO LINKA y otras empresas de seguridad informática están a la vanguardia en proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para proteger las infraestructuras digitales en un mundo cada vez más conectado.

La ciberseguridad no es solo una opción, es una necesidad. Asegura tu empresa con las soluciones de vanguardia que Netskope y GRUPO LINKA tienen para ofrecer.