Tendencias en manicuras y pedicuras para el verano 2024

No es descubrir nada nuevo si decimos que los tonos neón son un clásico del verano por lo bien que quedan sobre unas manos y pies totalmente bronceados: “Y además son muy llamativos, divertidos y se adaptan a cualquier outfit.Nosotras apostamos por el verde lima eléctrico, todo tipo de naranjas (por ejemplo, papaya) y los amarillos flúor. Este año como novedad podemos incluir un rosa brillante, que no es un color que suela asociarse con el verano pero que este año está pegando fuerte, alargando la moda del Barbiecore. Nuestra favorita es una manicura/pedicura en degradado que vaya del rosa al fucsia y magenta con shimmer o glitter, o en la actual tendencia mini french súper delicada”– nos cuenta Berenice Espejo, manicurista oficial de EntitySpain.



También la simplicidad de los colores pastel tendrá cabida este verano en francesas (sobre todo en puntas): “Las uñas con efecto natural en tonos nude o con un brillo transparente son igualmente tendencia este verano, sin dejarnos el blanco mate o glitter con diseños de nail art, otra opción que nos encanta para lucir en los próximos meses”.

En cuánto a las milkynails, Berenice les da una vuelta de tuerca para adaptarlas mejor al verano: “Probad una manicura o pedicura milky con un toque neón efecto mármol o blooming, da un resultado increíble y luciréis un look elegante y muy distintivo”. Las uñas coquettesonotra de las tendencias que veremos y que llevan meses causando furor en redes sociales como TikTok o Instagram: “Nos encantan con el PeachFuzz de este año, pero también en tonos salmón, lila, marfil o azul bebé. Todos estos colores quedan de maravilla en uñas largas o cortas, maquilladas en un solo color o combinadas, con nail art, flores, frutas o aesthetic, o con diseños de playa, palmeras, arena, mar… todo muy para el relax”.

Consejos para una pedicura de lujo que puedas lucir con sandalias

Cuando llega el verano nuestros pies sufren más estrés, lo que se agrava con el calor, el sudor y el uso abusivo de las chancletas. Los notamos hinchados, secos y cansados. Una solución además de hidratarlos bien, es acudir a un centro especializado que nos haga una pedicura profesional con algún cóctel de cítricos, lavanda o té verde: “Lo primero es cortar, limar, quitar durezas o pieles ya sea en seco o con torno, y así prolongar la vida de tu pedicura. Como segundo paso, aplicar un tratamiento SPA que elimine las células muertas y ayude a renovar la piel con exfoliantes a base de azúcar y aceites esenciales, preparando la piel para recibir los beneficios de la mascarilla hidratante. El tercer paso estaría dedicado al relax, con los pies sumergidos en sales de baño para aliviar la tensión e inflamación, y tras unos minutos de remojo, terminar con un masaje relajante o energizante, y si quieres, con una sesión de reflexología podal” – aconsejan desde EntitySpain.

Una manera de evitar los hongos en verano es acudir una vez al mes a hacernos la pedicura, al igual que no dejar mucho tiempo el esmaltado aunque este dure mucho, pues la uña lo absorberá, resecará y provocará mancha: “Otro aspecto importante está en el secado de los pies, la humedad genera hongos al igual que los zapatos ajustados. La sequedad puede agrietar seriamente los talones si no los hidratamos, lo mismo que ocurre con las cutículas, para las que están indicadas sus propios aceites”.