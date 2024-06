Primer Estándar Internacional ISO para la igualdad de género en las organizaciones

La reciente aprobación de la Norma ISO 53800 marca un hito significativo en la promoción de la igualdad de género a nivel global. Esta nueva norma internacional, diseñada específicamente para abordar y fomentar la equidad de género en las organizaciones, establece un marco robusto y coherente que todas las entidades pueden seguir para crear entornos de trabajo más justos e inclusivos.

Participación de UNE, INTEDYA y Expertos Internacionales: Rol de UNE en el Desarrollo de la ISO 53800 España ha desempeñado un papel activo en el desarrollo de los estándares de normalización a través de la Asociación Española de Normalización (UNE). Como entidad líder en la normalización, UNE ha sido fundamental en la creación de la ISO 53800. La asociación ha trabajado intensamente en la coordinación y redacción de esta norma, asegurando que se alineara con los mejores estándares internacionales y respondiendo a las necesidades específicas de las organizaciones en materia de igualdad de género. La participación de UNE ha garantizado que la norma no solo sea rigurosa y completa, sino también práctica y aplicable en diversos contextos.

Contribución de INTEDYA La firma internacional INTEDYA también ha jugado un papel crucial en la elaboración de la Norma ISO 53800. Reconocida por su expertise en innovación y sistemas de gestión, INTEDYA ha contribuido significativamente en la fase de desarrollo de la norma. El equipo de expertos de INTEDYA ha aportado una perspectiva global y multidisciplinaria, integrando enfoques innovadores y mejores prácticas en la gestión de la igualdad de género. Su implicación ha sido esencial para asegurar que la ISO 53800 no solo cumpla con los estándares actuales, sino que también esté preparada para enfrentar los desafíos futuros en materia de equidad de género.

Aporte de Expertos Internacionales Además de UNE e INTEDYA, más de 100 expertos en igualdad de género de diversas organizaciones y países participaron activamente en el comité de desarrollo de la ISO 53800. Este grupo diverso de especialistas ha proporcionado una riqueza de conocimientos y experiencias, asegurando que la norma sea inclusiva y representativa de las diferentes realidades y desafíos que enfrentan las organizaciones a nivel global. Su colaboración ha sido vital para crear una norma que no solo sea técnicamente sólida, sino también culturalmente sensible y ampliamente aplicable.

Perspectivas y desafíos de la Implementación A pesar de los numerosos beneficios, la implementación de la Norma ISO 53800 no está exenta de desafíos. Las organizaciones pueden enfrentar resistencias internas y la necesidad de cambiar culturas organizacionales profundamente arraigadas. Sin embargo, con un compromiso decidido por parte de la alta dirección y una comunicación clara y constante, estos desafíos pueden ser superados.

El futuro de la Norma ISO 53800 es prometedor. A medida que más organizaciones adopten esta norma, se espera que se establezcan nuevos estándares globales para la igualdad de género, inspirando cambios positivos en todos los sectores y niveles de la sociedad.

La Norma propone un modelo para trabajar la igualdad entre mujeres y hombres dentro de cualquier organización a partir de su realidad y con vocación de mejora continua, con independencia de su actividad, naturaleza o tamaño. El objetivo es que cada entidad se comprometa con una igualdad de género efectiva y real y fije sus objetivos partiendo de su situación y contexto.