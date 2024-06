PACMA debe entrar al Parlamento europeo

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente podría entrar el próximo domingo en el Parlamento Europeo e irrumpir en las instituciones públicas por primera vez en sus 20 años de historia. Así lo pronostican varias encuestas; la más reciente, la de DYM, que prevé que la formación política animalista y medioambiental pueda hacerse con hasta el 1,5% de los sufragios, lo que le permitiría conseguir hasta 1 eurodiputado.





Los sondeos han ido subiendo la previsión de voto para el PACMA durante las últimas semanas, en las que el partido ha hecho una fuerte campaña en clave nacional.

Javier Luna, presidente, se muestra muy optimista ante estas previsiones: "estos resultados son una respuesta a las políticas propositivas de PACMA que miran por más de 6 millones de familias con animales en España, como la reducción del precio de las facturas veterinarias; la casilla por los animales en la declaración de la renta; el aumento de las penas por maltrato animal; la lucha contra la tauromaquia o la protección del medioambiente".

Además, recuerda que "no hay que confiarse", y pide que "todos aquellos que hayan votado al partido verde en algunas elecciones, acudan el 9J para depositar su compromiso con los animales y el medio ambiente una vez más, quizá la más importante”.

PACMA es la única opción política por todas las personas, los animales y la urgencia climática que atravesamos, pues en la sociedad hay un descontento generalizado con la política actual y es el momento de cambiarla en las urnas.

El partido Animalista no está en las instituciones por culpa de la injusta ley electoral, pues tiene más votos que muchos partidos con representación, pero aquí cada voto se cuenta por igual y es el momento del cambio.

PREOCUPACIÓN ECOLOGISTA Y ANIMALISTA

La formación política, que abrió campaña en Málaga y la cerrará en Madrid este viernes, realizó este sábado 1 de junio un acto electoral en Barcelona donde su cabeza de lista, Cristina García, Javier Luna, el portavoz de Cataluña, Iván Guijarro, y la portavoz estatal, Yolanda Morales, proyectaron su visión de futuro para España desde el Parlamento Europeo: "en conversaciones con nuestros colegas europeos, la tendencia del voto animalista y ecologista es alcista, por lo que tenemos el viento a nuestro favor para llegar a Bruselas, pero no nos quedaremos solo ahí: lo siguiente será el Congreso de los Diputados", declaró la candidata durante el mitin.

La formación política animalista afirma tener también sondeos internos que pronostican esa ansiada entrada a la Eurocámara, y aseguran que el ambiente "es muy positivo": "recibimos muchísimas fotos y mensajes de personas que ya nos han votado por correo y tenemos auténticas esperanzas de obtener representación este 9 de junio".

No te lo pienses y cambia la política votando a un partido cuyo programa es claro en defensa del medio ambiente, los animales y todas las personas.