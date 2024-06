Cruzar la plataforma 9 ¾ y emprender el viaje al centro comercial Plaza Loranca 2 este sábado 8 de junio

Madrid a 3 de junio de 2024. Este sábado 8 de junio el Mercado del Juguete de Madrid celebra, como todos los años, un especial Harry Potter en el centro Comercial Plaza Loranca 2. Se invita a asistir con el mejor cosplay a pasar un día fantástico y lleno de magia. Se encontrarán un montón de actividades, premios y concursos para demostrar la habilidad mágica.

El Mercado del Juguete de Madrid amplia su horario y días de feria. Estos últimos meses que quedan de temporada, estarán el sábado de 10 a 22:00 horas y el domingo de 10 a 15:00 horas. Mucho público lleva pidiendo desde hace tiempo esa ampliación de horario, pues muchos coleccionistas trabajan los sábados, pues, es el mensaje que mandan desde dirección de la feria, este mes de junio y el de julio serán las pruebas piloto para realizar la ampliación de forma continuada segundos sábados y domingos de mes.

Harry Potter Fans Spain se une al Mercado del Juguete de Madrid en una colaboración mágica.

El reconocido club de fans Harry Potter Fans Spain ha anunciado su colaboración con el Mercado del Juguete de Madrid. Esta iniciativa busca fusionar el mágico universo de Harry Potter con el encanto y la nostalgia de los juguetes clásicos, ofreciendo una experiencia única para los visitantes con infinidad de merchandising de la saga.

Fundado en 2011 por Beatriz y Eva, Harry Potter Fans Spain ha crecido de manera exponencial, participando en numerosos eventos y colaboraciones a lo largo de los años. Su espíritu de comunidad y pasión por el mundo creado por J.K. Rowling los ha llevado a organizar actividades y eventos que han capturado la imaginación de seguidores de todas las edades.

La colaboración con el Mercado del Juguete de Madrid promete ser un evento inolvidable, con stands temáticos, actividades interactivas, y exhibiciones de artículos relacionados con la saga de Harry Potter. Los asistentes podrán disfrutar de talleres de varitas, concursos de disfraces, y la oportunidad de conocer a otros entusiastas del mundo mágico.

"Estamos muy emocionados de unir fuerzas con el Mercado del Juguete de Madrid. Creemos que es una excelente oportunidad para compartir nuestra pasión con un público aún más amplio y crear momentos memorables para todos los fans", comentó Beatriz, presidenta de Harry Potter Fans Spain.

El evento se llevará a cabo el próximo 8 de junio y se espera una gran afluencia de público, tanto de aficionados a Harry Potter como de amantes de los juguetes clásicos. Se ofrece una ocasión única para sumergirte en un mundo de magia y diversión.

Y se recuerda:

"No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir."

"Después de todo este tiempo?" "Siempre,"

"La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz."

"No necesitamos magia para cambiar el mundo; llevamos todo el poder que necesitamos dentro de nosotros mismos."

"La cicatriz no le había dolido en diecinueve años. Todo estaba bien."

El Mercado del juguete de Madrid: una tradición coleccionista:

Desde 2007, el Mercado del Juguete de Madrid ha dejado huella en la escena nacional del coleccionismo. Esta feria/exposición, dedicada a juguetes antiguos, custom, colección, regalos y piezas únicas, se ha consolidado como un evento imperdible. No solo es un encuentro para coleccionistas apasionados, sino también una experiencia ideal para disfrutar en familia, rodeados de un ambiente ameno y divertido.

DETALLES DEL EVENTO EN FUENLABRADA:

Fecha: 8 y 9 de junio

Lugar: Centro Comercial Plaza Loranca 2, Avenida Pablo Iglesias 17, Fuenlabrada, Madrid.

Horario Feria:

sábado: De 10:00 a 22:00 horas

domingo de 10 a 15:00 horas

Entrada y parking: Gratuitos

CÓMO LLEGAR:

Metro: Parada Loranca

Autobús: Líneas L493, L1, L525, L526, L4, L5, L527

MÁS INFORMACIÓN:

Para obtener más detalles sobre este emocionante evento, visita www.juguetedemadrid.es