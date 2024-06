Volgen acelera los traspasos de restaurantes en Barcelona con la innovadora inteligencia artificial ORBITAL

Volgen Agencia inmobiliaria de Barcelona, líder en traspasos de Restaurantes, anuncia revolucionario acuerdo de colaboración con Partner Tecnológico de Málaga. El objetivo será mejorar significativamente la visibilidad y publicidad de sus anuncios, lo que ayudará a sus clientes a concretar sus traspasos en menos tiempo Si bien el nombre del partner aún o se ha hecho oficial, se menciona una reconocida empresa Malagueña que se ha sumado al proyecto.

En Volgen calculan que con la implementación del nuevo sistema de publicación de anuncios personalizados de acuerdo a cada perfil de cliente acelerarán el proceso de captación-venta de Traspaso de Restaurantes en Barcelona en un 37%, reduciendo de esta manera el tiempo de traspaso a menos de 4 meses, lo que actualmente necesita de más tiempo, logrando con esto restar la incertidumbre a sus clientes.

Según trascendió el servicio se llamará ORBITAL.

Según el CEO de Volgen: Gustavo Cuffia: "Este acuerdo permitirá ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades del mercado actual, acelerando los tiempos de traspaso en un 37% y acortando el promedio de cierre de operaciones de manera significativa, reduciendo así las interferencias entre agencia, comprador y vendedor."

La mencionada IA aplicará sus capacidades de procesamiento y análisis para agudizar la precisión de la segmentación publicitaria de Volgen.

Impacto en el Mercado

Esta colaboración no solo beneficiará a los clientes de Volgen, sino que también establecerá un nuevo estándar en el mercado de traspasos de Negocios del canal hostelería (Horeca).

Con el uso de la Inteligencia Artificial, Volgen espera liderar el sector y continuar ofreciendo servicios de alta calidad y eficiencia, sobre todo en el traspaso de restaurantes en Barcelona.

Este acuerdo aún no ha hecho público el nombre del partner tecnológico implicado. No obstante, este desarrollo dibuja un futuro prometedor en el mercado inmobiliario de los traspasos de restaurantes, gracias a la aplicación de tecnología de inteligencia artificial a sus procesos internos de ventas y publicidad.