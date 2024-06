La excelencia se reúne en la Real Casa de Correos por los Premios Madrid

Por primera vez en las veintidós ediciones, la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, ha abierto sus puertas para celebrar la gala de entrega de los Premios Madrid, organizada por Madridiario. Una cita, que como viene siendo habitual, reconoce el trabajo desempeñado por las diferentes personalidades, organismos e instituciones galardonadas durante el presente año La velada comenzaba con la llegada de los primeros invitados al Patio de Cristal de la Real Casa de Correos, que se convertía en el escenario principal de la XXII edición de los Premios Madrid.

Antes de arrancar con la entrega de premios, María Cano Ezcurra, directora de Madridiario, ha subido al escenario para presentar el libro ‘Vivir en Madrid’, un ejemplar que ha sido entregado a todos los asistentes a la gala. La vivienda ha sido el tema elegido para este año porque, según la directora del medio, "la oferta de viviendas a la venta se ha visto reducida en los últimos años" en un seis por ciento y en la Comunidad se eleva al nueve por ciento, mientras que en Madrid centro se sitúa en el once por ciento. "Para contrarrestar esto hay 13 desarrollos urbanísticos en marcha que van a poner en el mercado más de 200.000 viviendas", explicó Cano Ezcurra sobre el contenido del libro.

Constantino Mediavilla, presidente editor de Madridiario y Diariocrítico, y la periodista, presentadora y escritora, Nieves Herrero, han sido los maestros de ceremonias de esta edición. Juntos han presentado la estatuilla que los premiados de esta edición se llevarán a casa. Se trata de una obra esculpida por el artista José Miguel Utande. En esta ocasión, Utande ha querido elaborar una escultura en acero corten "única" que refleja su evolución como artistas y su conexión con estos galardones, aunque él mismo asegura que el trofeo "tiene muchas percepciones" tantas como "las que el espectador quiera ver". De esta manera, Utande no quiere limitar la imaginación de los galardonados al recibir este premio entre sus manos.

Historia y educación

La Universidad de Alcalá de Henares ha celebrado este 2023 su 25 aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial, esta institución es una de las más antiguas de España y es la única universidad que cuenta con esta declaración y, de los 30.000 centros universitarios que hay en el mundo, solo otras cuatro ostentan esta distinción en todo el mundo.

Además, la Universidad de Alcalá ha sido y es una universidad difusora del conocimiento y de la lengua y modelo en la planificación y estatutos de distintas universidades de Latinoamérica y Europa. A día de hoy, esta institución cuenta con más de 26.000 estudiantes que recorren los claustros de los antiguos colegios de los siglos XVI y XVII.

En palabras de Nieves Herrero, la Universidad de Alcalá recibe el Premio Madrid a la Iniciativa Educativa "por su labor educativa, por el esfuerzo a la hora de preservar el patrimonio compuesto por edificios centenarios y por generar conocimiento de vanguardia".

Ha sido el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, el encargado de entregar esta distinción al rector de la universidad, José Vicente Saz Pérez. El rector ha querido dedicar ese galardón a "todos los políticos, académicos, alcalinos y muchas personas que pusieron su vida" para que la Universidad de Alcalá fuera "lo que fue" antes de cerrarse. "Lo que fue y lo que es ahora. Una universidad moderna que merece la pena visitar y estudiar en ella", confiesa.

Premio Iniciativa Deportiva

Esfuerzo, superación y tesón son tres palabras, describen a la siguiente galardonada: Sara Andrés. Esta atleta paralímpica ya tiene la mirada puesta en los Juegos Paraolímpicos de París, donde la delegación española - y este digital - espera que haga una buena marca y, por qué no, alzarse con alguna medalla como ya lo hizo en el Mundial de 2017 en Londres, donde cosechó dos bronces (en 200 y 400 metros) o la plata en el Mundial de atletismo paralímpico de París en la categoría T64.

Además de su trayectoria deportiva, Sara Andrés imparte conferencias de motivación y, sigue visitando a los alumnos a los que dio clases en su etapa como docente. Todo ello, le hace gran merecedora del Premio Madrid en la categoría de Iniciativa Deportiva. Un premio que pretende ser un aliciente para su tercera participación en los Juegos paraolímpicos, o al menos así lo ha trasladado la propia Sara Andrés sobre su intervención.

"Cuando competimos hubo muchos nervios y pasan muchas angustias y siempre quieres que todo el mundo este orgulloso . A veces tienes suerte y lo haces y otras no", confesaba Andrés, que aseguraba estar "limando errores para intentar ser la primera en los Juegos Paralímpicos".

Iniciativa Sanitaria

El Premio Madrid en la Iniciativa Sanitaria ha ido para otra efeméride. Este 2023, Hospital Universitario 12 de Octubre cumplió 50 años, una fecha que coincidió en el tiempo con proyectos emblemáticos para el centro sanitario, como la filiación de la obra de construcción del nuevo hospital, un nuevo edificio que mejora la salud y experiencia del paciente.

Cinco décadas en las que ha logrado numerosos hitos que lo han situado, año tras año, en la lista de los cien mejores hospitales del mundo y en el TOP 5 de los hospitales nacionales. Según la clasificación anual realizada por la revista 'New Medical Economics', el 12 de Octubre se sitúa en el puesto número tres entre los 100 mejores centros sanitarios públicos y privados del país. "Siempre decimos que el Hospital 12 de Octubre en un centro diferente, porque combina el espíritu de barrio y el orgullo del sur de Madrid con el hecho de ser un referente internacional, un centro en el que atienden a paciente que recorren cientos de kilómetros y que depositan en ellos sus esperanzas de recuperación", afirmaba Nieves Herrero en su presentación.

Carmen Martínez de Pancorbo, gerente del Hospital 12 de Octubre, recogía el premio de las manos de Fátima Matute, consejera de Sanidad. "El mayor reto es adaptarse a los desafíos de cada momento, preservando los valores", apuntaba Martínez Pancorbo, quien espera crear un "hospital más humano y cercano y no tan hostil" para que las personas "depositen su confianza" en este centro sanitario.

Tras una breve pausa llegaba el turno del premio a la Iniciativa Musical y Artística, que en esta ocasión ha ido a deparar a Jorge Pardo, una de las grandes figuras del jazz del país y referente del jazz-flamenco. Pardo es una leyenda viva en la música y ha tocado con músicos profesionales como el pianista Jean-Luc Vallet, Peer Wyboris, Tete Montoliú, el organista Lou Bennett, Slide Hampton, Pony Pointdexter, el contrabajista David Thomas, Pedro Iturralde o Miguel Ángel Chastang, entre otros.

Nacido en Madrid, a los catorce años comenzó sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid y desde muy pronto su carrera se orientó hacia el jazz y es uno de los músicos con mayor proyección internacional. "En casa de Jorge Pardo no había tradición musical, solo una buena afición. Con 11 años no soñaba aún con ser músico, pero empezó a sentir curiosidad por improvisaciones de saxofonistas como Charlie Parker", apuntaba Nieves Herrero.

Iniciativa Cultural

Licenciado en Derecho y funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid, Luis Mateo Díez, creó su propio territorio imaginario: el reino de Celama, que reúne su triología por El espíritu del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer. Este año, ha sido galardonado con el Premio Cervantes y este año ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Madrid por su "mirada única en el retrato de la capital". Por todo ello, la prensa madrileña ha querido distinguirle con el premio de Iniciativa Cultural.

Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, ha sido la encargada de conceder el galardón a Luis Mateo Díez, que hacía un alegato en defensa a la cultura y a la imaginación . Mateo Díez finalizó su intervención parafraseando a otro grande de las letras Hemingway: "Madrid, capital del mundo".

El rostro del premiado a la Divulgación Cultural y Deportiva de Golf es bastante popular. Se trata de Óscar Díaz participante del concurso de ‘Pasapalabra’, aunque seguro que "nunca pensó que tras 157 programas, se alzaría con la victoria y con un bote de 1.816.400 euros".

Además de ser un gran aficionado a las palabras, Díaz también muestra una gran pasión por la historia, la tradición y el golf, siendo estas dos últimas parte de su carrera profesional. El concursante es el actual jefe de prensa del Andalucía Másters del DP Word Tour, empleo que consiguió tras un largo recorrido como aficionado y comunicador del mundo del golf.

Desde hace "ya muchos años" estos premios "son mágicos", como asegura el mago Jorge Blass, quien apareció como por arte de magia sobre el escenario para "calcular" a golpe de calculadora el número "3.624.831" el día exacto en el que se celebraron estos premios el día 3 de junio de 2024 y la hora exacta de su intervención.

Premio a Toda una vida

El periodista Pedro Piqueras recogió el premio a 'Toda una vida' por sus más de 50 años en el mundo del periodismo. Madridiario ha querido reconocer su labor informativa, además de su trayectoria siendo el presentador de Informativos Telecinco en los últimos 17 años.

"Teníamos claro en el jurado que había que premiar un periodista que fuera el alma de todos", señalaba Nieves Herrero. Precisamente, varios miembros del jurado han subido al escenario para entregarle el galardón.

Piqueras dedicaba su premio al "periodismo en general" sin olvidarse de sus compañeros de profesión o de los futuros periodistas, quienes "van a tener que hacer un esfuerzo de la verificación con tanto bulo y verdad alternativa". "En la verdad está una parte de la honestidad", apuntaba. Además, Piqueras quiso acordarse de Ana Blanco, una periodista que ha hecho "mucho por la presencia de la mujer en los informativos" y que hace poco también se jubiló.

Mujer y Hombre del Año

A nadie se le escapa que son tiempos convulsos en el panorama internacional. Sin embargo, la actual Ministra de Defensa, Margarita Robles, es una de las políticas mejores valoradas entre los españoles - al menos - durante la pasada legislatura de Pedro Sánchez, según una encuesta del CIS. Sin embargo, ahora su figura está más en el punto de mira tras la guerra de Ucrania y Rusia y el conflicto palestino-israelí.

Aunque para Margarita Robles el premio no era para ella, sino para "todas aquellas mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas y para las familias de los militares muertos en acto de servicio" también para los miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) "que siempre están en los momentos difíciles y complicados". "Aprendo cada decía de todos ellos. De su trabajo, heroicidad y humildad. Un trabajo sincero, callado y heroico que hacen grande a Madrid y a España", confesaba.

El toque musical de la gala llegó de la mano de La Argentina con su "María, la portuguesa" que arrancó el aplauso del público y recordando el "flamenco más puro", pero antes, Jorge Blass volvió aparecer para ofrecer un truco de magia con una bajara de cartas y la firma de Margarita Robles.

Tras el acto musical fue el turno para el Hombre del Año, que en esta edición deparaba en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Quería que me entregara el premio Constantino Mediavilla porque como alcalde estoy en la obligación de rendir tributo a aquellas personas que han tenido una visión de Madrid", manifestaba el alcalde de Madrid, quien pedía otro premio al Hombre del Año para el presidente editor de Madridiario y Diariocrítico.

Para poner la guinda al pastel, Jorge Pardo ha interpretado con su flauta una pequeña pieza y - además - ha acompañado de nuevo a La Argentina a grito de "Madrid, Madrid, Madrid" haciendo un guiño a la boda de José Luis Martínez Almeida, quien se animaba a bailar junto con Nieves Herrero.