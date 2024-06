El alquiler de piscinas privadas por horas se pone de moda entre las familias y los amigos

A un mes de inaugurar el verano es momento de organizar las quedadas familiares, las celebraciones con amigos o días especiales, es decir, para esos momentos inolvidables que nos hagan disfrutar hasta que lleguen las ansiadas vacaciones. Y es que, cuando el calor aprieta, se alquilan apartamentos, chalés y ahora también piscinas.





“Si ya tenemos claro cuál será el bañador o bikini elegido para este verano, y a falta de las vacaciones en la playa, sólo nos falta la piscina para reunirnos y celebrar el verano con familia y amigos”, explica Gerard Xalabardé, CEO de Cocopool, la plataforma española con el que se pueden alquilar más de 250 piscinas en todo el territorio, que apunta que “huir del calor con un chapuzón refrescante en una piscina privada, sin que nadie nos moleste, salir y tomar el sol en una tumbona, o bien hacer una fiesta junto al agua disfrutando en bañador y fuera de las miradas indiscretas, ya es posible y es la opción preferida por las familias que han hecho crecer un 1.000% las reservas este 2024”.

El proceso es sencillo: el mismo concepto que Airbnb, pero con piscinas. Los usuarios que quieran alquilar una piscina únicamente deben registrarse de forma totalmente gratuita, rellenar su perfil y visualizar un catálogo de piscinas. Después debe seleccionar la ubicación, la fecha y el tiempo: desde una hora, una tarde o un día entero. Además, el usuario puede ver las dimensiones y las características de lo alquilado y las posibilidades extra que el espacio ofrece: medidas, capacidad, si cuenta con barbacoa, jardín, tumbonas, jacuzzi, mesas y sillas…

Desde Cocopool apuntan que normalmente las personas alquilan estas piscinas lo hacen para celebrar cumpleaños, celebraciones familiares y con amigos, baby showers o gender reveals.

“Alquilar estos espacios da la posibilidad de organizar fiestas de cumpleaños, reuniones familiares o o simplemente pasar un día de relax con amigos. Da igual para qué fin se quiera, estas piscinas van a ofrecer desconexión, descanso y disfrute”, matiza el Gerard Xalabardé.

LOS PLANES PERFECTOS PARA EL ALQUILER DE PISCINAS POR UN DÍA

Si nos ponemos a pensar lo que se puede hacer en una piscina privada, las posibilidades son infinitas. Dependiendo de las necesidades u ocasiones se pueden organizar ciertas actividades.

Alquilar una piscina privada para pasar tiempo con la familia. Si no sabemos lo que hacer los fines de semana, debemos tener en cuenta que existen piscinas con jardín perfectas para poder jugar con los más pequeños, comer y pasar tiempo al aire libre. “Este tipo de piscinas dan mucho juego ya que hay espacio suficiente para que cada persona esté a gusto”, sostiene Gerard Xalabardé. Festejar el cumpleaños o las reuniones familiares en una piscina privada es una buena opción para reunir a todos y disfrutar del día entero con ellos. “Estos espacios están equipadas con todo lo que necesitas, mesas grandes, hamacas, juegos de mesa, etc. Todo preparado para pasar un día en familia inolvidable”, mantiene desde la plataforma española con el que se pueden alquilar más de 250 piscinas en todo el territorio.

El plan perfecto para los amigos: alquila una piscina por un día. Puede resultar difícil encontrar un espacio donde reunir a todos los amigos. La solución es fácil: alquiler una piscina por un día y es que qué mejor plan para pasar un día con los amigos que en un espacio donde poder disfrutar del buen tiempo y de la buena compañía. “Alquilar una piscina privada entre amigos es rentable ya que no nos gastaremos más que el dinero necesario y, además, podremos disfrutar de las instalaciones. Estas piscinas están equipadas con juegos de mesas, futbolines y muchos más objetos para poder pasar un día perfecto con los amigos”, señalan desde Cocopool.

Una barbacoa, ¿existe en el mundo un mejor plan? En familia o con amigos, eso da igual ya que una barbacoa siempre viene bien. “Alquilar una piscina privada por un día nos da la posibilidad de organizar una buena barbacoa para que nadie se quede con hambre. Y es que poder disfrutar de la piscina y después terminar con una comida en el jardín es un placer único”, explica Gerard Xalabardé.

Alquilar una piscina para celebrar un cumpleaños o un baby shower. Hacernos con una piscina privada y sus instalaciones puede ser nuestra mejor opción para celebrar un aniversario o un evento especial: podremos disfrutar de la piscina, decorar el espacio, divertirnos con actividades de agua o con juegos al aire libre. “Alquilar este espacio para organizar una fiesta de cumpleaños, celebrar un baby shower o dar una sorpresa es perfecto, ya que nos ofrece la posibilidad de pasar todo el día en la piscina sin preocupaciones de molestar a gente ajena”, mantiene el CEO de Cocopool.

Alquilar una piscina por un día es algo que ha llegado para quedarse como un nuevo plan para realizar con amigos, familiares, pareja, etc., y disfrutar.