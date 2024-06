¿Cómo ampliar la cobertura de WiFi en el hogar?

Muchos hogares y empresas no consiguen aprovechar al máximo la velocidad de sus conexiones WiFi, ya que no cuentan con el equipo necesario para expandirla. Este tipo de problemas es muy común, pero se resuelve de manera muy sencilla mediante la instalación profesional de redes informáticas. El equipo de especialistas de Lamartel se especializa en este tipo de soluciones e instalaciones. Especialmente en ampliar la cobertura WiFi en casas y establecimientos empresariales de diferentes tamaños. El objetivo de esta compañía es lograr que sus clientes puedan usar toda la velocidad de sus servicios de internet con costes sostenidos.

¿Cómo Lamartel amplía la cobertura de WiFi en una vivienda? Lamartel es una firma compuesta por un grupo de técnicos profesionales especializados en ampliar las coberturas de red WiFi en casa. Para lograrlo, realizan una tirada del cable ethernet presente en la vivienda por una canalización ya existente. Las propiedades que no tengan una canalización recibirán el mismo servicio, pero el cable será colocado de forma discreta y respetuosa con la estética de las mismas. Después de esto, el equipo pasa a instalar el punto de acceso en falso techo, pared o sobremesa y establecer la conexión. Una vez finalizada dicha instalación, los usuarios podrán disfrutar de 2.4 y 5 GHz de velocidad de internet en su máxima velocidad en todos los espacios de la vivienda. Estos procedimientos son los mismos para el servicio de ampliar cobertura Wifi para empresas. Por supuesto, todo esto se realiza tras un estudio previo del establecimiento, para así determinar con precisión los mejores puntos de acceso. De igual manera, trabajan junto a sus clientes para implementar las soluciones sin generar interrupciones laborales.

¿Por qué contratar a Lamartel para ampliar el WiFi? La compañía Lamartel ha realizado la instalación de telecomunicaciones desde el año 1997, lo cual le ha permitido ganar mucha experiencia y conocimiento en el área. Gracias a ello, hoy en día su equipo está completamente preparado para instalar redes informáticas con la mayor eficacia y rapidez posible, manteniéndose al día con las últimas tendencias y novedades en comunicación, redes, WiFi y tecnologías. Esto lo hacen con el objetivo de lograr mejoras significativas en velocidad de internet dentro de las casas y/o edificios de sus clientes. Lamartel también trabaja en la amplificación de señal móvil de acuerdo a las necesidades, preferencias y puntos de acceso de sus contratistas. Ambos servicios (ampliación WiFi y móvil) están respaldados por el asesoramiento y atención profesional sin compromiso, lo que genera aún mejores resultados. Esta atención es siempre cercana, personalizada y está disponible incluso para resolver situaciones urgentes.

Lamartel ayuda a sus clientes a sacar el máximo partido de la cobertura y conexión de sus proveedores de internet, para que puedan realizar sus operaciones personales, laborales y empresariales con total efectividad.