​Recortes Cero denuncian que el gobierno negocia en secreto los recortes con Bruselas

Recortes Cero ha organizado este fin de semana distintos actos simultáneos por toda la geografía española, entre ellos, uno en la capital de Asturias, Oviedo, en el que su candidata, Mercedes de la Torre, ha destacado el informe que publicó hace tres días la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social según el cual el 26,5% de los españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social, y que el 48,5% de la población, casi la mitad, llega con dificultades a fin de mes.





Según De la Torre, “España es el país de Europa donde la banca y las eléctricas ganan más, porque es mayor el atraco que nos imponen, y, por lo tanto, somos el país de la UE donde más nos empobrecemos”.

Para Recortes Cero “la economía “va como un cohete”, como dice Sánchez, pero no para esa mitad que apenas llega a fin de mes, va como un cohete sólo para los bancos” y se preguntan “¿por qué en la campaña nadie denuncia este hecho?”.

En los diferentes actos celebrados por Recortes Cero en la campaña para las Elecciones Europeas del 9 de junio ha reivindicado los lemas del 15M como “me sobra mes al final del sueldo”, “tu botín, mi crisis” y “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, porque son de una agudizada actualidad.

En ese sentido han señalado que ahora mismo “Bruselas y el gobierno dialogan sobre el plan de ajuste en secreto” y que “la Comisión Europea prevé enviar a España tras las elecciones europeas una guía no pública de recorte de déficit para preparar cómo debe respetar las nuevas reglas fiscales de la UE”.

Recortes Cero denuncian que Bruselas pretende imponer 15.000 millones en recortes cada año, que supondrán menos dinero para sanidad y educación públicas, “unos recortes que el gobierno de coalición, con Podemos antes y con Sumar ahora, aceptaron”.

“Es inaceptable que se nos quiera imponer una Europa que nos imponga recortes a la mayoría mientras protege los multimillonarios beneficios de bancos y monopolios”, por eso, asegura De la Torre, “si hay que reducir la deuda, que se haga, pero redistribuyendo la riqueza”.

El camino que defiende Recortes Cero es el de elevar los impuestos que pagan bancos, monopolios y capital extranjero, porque “así habrá dinero para mejorar la sanidad, las pensiones, la educación, etc., y para reducir la deuda”.