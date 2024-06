Servicio de Vigilancia Aduanera, requisitos y formación necesaria para presentarse a la oposición, por INOPO

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es una agencia del gobierno español que se encarga de luchar contra el contrabando, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. A su vez, quienes quieran dedicarse a ello e integrar esta institución deben pasar por un proceso de preparación en una academia SVA.

A propósito de esto, el Instituto Nacional de Oposiciones (INOPO) cuenta con una plataforma para opositores, en la que actualmente hay distintas referencias de cursos que preparan a estudiantes para el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Características del trabajo en el Servicio de Vigilancia Aduanera Para muchos estudiantes, preparar las oposiciones para el SVA significa tener una oportunidad para garantizar un trabajo estable y con condiciones laborales convenientes. De igual manera, esta plaza permite al ciudadano participar de modo activo en un equipo que lucha por aire, tierra y mar contra el fraude fiscal.

Generalmente, las funciones y responsabilidades de un agente de vigilancia aduanera incluyen la investigación de acciones de blanqueo, corrupción y fraudes, entre otros hechos. Además, entre sus labores se encuentra la gestión del despacho de aduanas, el pago de los impuestos correspondientes, el control de la logística y la coordinación con los agentes que interactúan en todo el proceso, incluyendo desde transportistas y autoridades hasta aseguradoras.

Por otro lado, estos agentes se ocupan de la revisión del cumplimiento de la normativa con sus pares de mercancías y sirven como mediadores entre el exportador y el importador para asegurar que se cumpla la ley.

¿Quién puede preparar las oposiciones de agente aduanero? No todos los ciudadanos que viven en España pueden participar en el proceso selectivo de estas oposiciones. Para ser apto para ello, la persona debe ser española, haber cumplido los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa y poseer o estar en condiciones de obtener título de bachiller o técnico.

Adicionalmente, el candidato tiene que carecer de antecedentes penales, debe tener la capacidad suficiente para desempeñar las respectivas funciones que deriven de su puesto y está en la obligación de comprometerse a portar armas durante el ejercicio de sus tareas conforme lo que dispongan los responsables de las unidades en la que se presten servicios.

Otro requisito es el de poseer permiso de conducir para poder acceder a la especialidad de investigación o certificado de competencia o de equivalente valor para acceder a la especialidad marítima.

En particular, el agente de vigilancia aduanera forma parte de un cuerpo armado, conformado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuyas acciones se enfocan en reprimir los delitos e infracciones de contrabando, la lucha contra el narcotráfico y demás delitos que están relacionados con la evasión fiscal y blanqueo de capitales.

Para obtener más información sobre esta función y encontrar una academia SVA para formarse es posible acceder a la plataforma del INOPO.