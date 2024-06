VARTA regala una televisión para disfrutar de los Juegos Olímpicos

Con el tique de compra de tan solo un pack promocional de pilas de VARTA, los clientes pueden entrar en el sorteo de una televisión LG 55’ 4K Ultra HD Smart TV cada semana ¿No es posible ir a París a disfrutar de los Juegos Olímpicos? No hay problema, VARTA lo pone fácil para que se disfrute con la máxima calidad desde el sofá de casa. Del 15 de mayo al 15 de julio, VARTA regala cada semana uno de los 8 televisores LG 55’ 4K Ultra HD Smart TV entre todos sus clientes que participen en la promoción "VARTA loves champions".

Para participar, tan solo hay dos requisitos: estar inscrito como residente legal en España y ser mayor de 18 años. Basta con seguir estos sencillos pasos:

Comprar uno de los packs de pilas promocionales de VARTA : VARTA LONGLIFE POWER AAA 8+4 VARTA LONGLIFE POWER AA 8+4 VARTA LONGLIFE POWER AAA 4+4 VARTA LONGLIFE POWER AA 4+4

: Entrar en vartaloves.es y rellenar el formulario .

. Subir el tique de compra. Tras este proceso, la participación queda registrada en el sistema.

Los packs promocionales se pueden encontrar en FamilyCash, Economy Cash, Vidal, AhorraMas, BricoDepot y Nudisco y en ferreterías, tiendas de electrónica y tiendas de bricolaje, por lo que hacerse con un pack ganador es muy fácil.

"Momentos Ganadores"

Y eso no es todo: el sorteo informático funciona mediante los llamados "Momentos Ganadores". Gracias a este mecanismo, los participantes no tienen que esperar a la fecha final de la promoción para saber si han ganado o no. En caso de resultar ganador, el participante recibirá un correo electrónico de confirmación del premio desde la dirección vartaloves@im25.es en un plazo no superior a 15 días laborables desde la fecha de asignación.

Todas las bases legales se encuentran en la web de la promoción: vartaloves.es.

Campañas "VARTA loves"

"VARTA loves champions" es la primera promoción del año 2024 dentro de la serie de campañas "VARTA loves", que busca identificar a los productos VARTA con las cualidades y valores de diferentes sectores de la población. "VARTA loves" demuestra que sus pilas y baterías innovan constantemente para dar energía a sus clientes en su día a día, tanto para disfrutar del ocio como para cumplir con sus obligaciones. Entre las campañas pasadas de "VARTA loves" se encuentran "VARTA loves performers", "VARTA loves explorers" o "VARTA loves gamechangers", que ponían el foco en diferentes públicos objetivos de la marca.

Sobre VARTA AG

VARTA AG fabrica y comercializa un completo porfolio de pilas y baterías, desde micro-baterías, pilas domésticas o sistemas de almacenamiento de energía, hasta soluciones de baterías específicas para el cliente con una gran variedad de aplicaciones. Como líder tecnológico, establece estándares de la industria en áreas importantes. Como empresa matriz del grupo, opera en los segmentos de negocio "Soluciones y micro-baterías de iones de litio" y "Baterías domésticas".

El segmento de "Soluciones y micro-baterías de iones de litio" se centra en las micro-baterías, pilas de botón de iones de litio, celdas grandes de iones de litio y el negocio de paquetes de baterías de iones de litio. A través de una intensa investigación y desarrollo, VARTA establece estándares globales en muchas áreas de tecnología de iones de litio y micro-baterías, lo que la convierte en un líder en innovación reconocido en los importantes mercados en crecimiento de la tecnología de iones de litio y en las baterías primarias para audífonos. El segmento de "Baterías para el hogar" comprende el negocio de baterías para clientes finales, que incluye baterías para el hogar, acumuladores, cargadores, energía portátil (bancos de energía) y luces, así como dispositivos de almacenamiento de energía.

VARTA AG emplea actualmente a casi 4.800 personas. Con cinco instalaciones de producción y fabricación en Europa y Asia, así como centros de ventas en Asia, Europa y EE. UU., las filiales operativas de VARTA AG están actualmente activas en más de 75 países de todo el mundo.