La XV edición de la Carrera de las Capacidades de Fundación Adecco se celebrará el próximo 16 de junio con la presencia de los atletas Martín Fiz y Desirée Vila

La cita deportiva y social cuenta con el apoyo de CISCO y 91 empresas colaboradoras, y se ha consolidado como uno de los grandes eventos de apoyo a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. En esta edición, la Carrera se celebrará en Madrid, Barcelona y por primera vez en Sevilla La Carrera de las Capacidades cumple este año 15 ediciones y se celebrará el próximo 16 de junio en Madrid, Barcelona y, por primera vez, en Sevilla. Se trata de una cita deportiva y social desarrollada por la Fundación Adecco, con el apoyo de CISCO y 91 empresas colaboradoras e impulsoras, que ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos de apoyo a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Este año se prevé la participación de más de 2000 corredores pertenecientes a diferentes empresas de España, personas con discapacidad, asociaciones y, en general, personas comprometidas que quieren sumar km por este objetivo.

"El gran valor de la Carrera de las Capacidades es que ofrece una plataforma donde todas las personas, con y sin discapacidad, pueden participar juntas y correr por una misma meta: la inclusión sociolaboral. Los participantes comparten una experiencia común que genera empatía y promueve la cooperación, reforzando ese sentido de propósito compartido que nos hace crecer como sociedad", destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Martín Fiz, campeón en la pista y en lo social

La cita deportiva en Madrid contará con la presencia de Martín Fiz, campeón de España y del mundo de Maratón. El alavés, que tantos éxitos ha cosechado a nivel deportivo, y que ahora se define como "atleta popular", no ha dudado en confirmar su participación en la Carrera de las Capacidades 2024, como muestra de su implicación social con las personas con discapacidad.

Precisamente en el marco de esta carrera, el atleta ha sido reconocido por su compromiso social. Alo largo de su trayectoria profesional ha logrado unir los valores del deporte con la contribución a una sociedad más justa y equitativa, participando en diferentes iniciativas sociales y solidarias.

Fruto de este reconocimiento, Martín Fiz ha recibido un cheque por valor de 3000 euros que ha donado íntegramente a Orekabide, una asociación alavesa cuya misión es apoyar a las personas con trastorno bipolar y a sus familias.

"Martín Fiz encarna valores que están plenamente alineados con la misión social de la Fundación Adecco. Sigue cosechando éxitos deportivos más allá de los 60 años y ello es debido a su inquebrantable esfuerzo, espíritu de sacrificio, tenacidad, motivación e ilusión. Asimismo, siempre ha demostrado una gran sensibilidad hacia la realidad de las personas que lo tienen más difícil y ello le convierte en un referente ideal para recibir este reconocimiento", explica Francisco Mesonero.

En ediciones pasadas, este reconocimiento fue recibido por Vicente del Bosque (2022) y Álex Roca (2023).

En la carrera de Madrid también estará presente Desirée Vila, atleta paralímpica, cuya misión como embajadora de la Fundación Adecco es trasladar un mensaje de superación, a través de su historia vital, derribando barreras y estereotipos que siguen lastrando el empleo de las personas con discapacidad.

Tres sedes y, por primera vez, en Sevilla

La Carrera de las Capacidades 2024 tiene diferentes sedes (Madrid, Barcelona y Sevilla) y distintas modalidades. En Madrid, las personas participantes podrán correr 1 ó 5 Km, mientras que en Barcelona y Sevilla no habrá una distancia establecida: las pistas estarán abiertas para realizar tantos kilómetros como cada persona desee.

La incorporación de Sevilla como nueva sede para la Carrera de las Capacidades amplía el radio de la misión social de este evento: aunar esfuerzos para que las personas con discapacidad puedan participar activamente en una sociedad más inclusiva y encuentren empleo lo antes posible.

Para las personas que no puedan asistir, existe la opción de participar en la carrera virtual y sumar kilómetros a través de App en el smartphone o reloj GPS. Una vez completado el recorrido, habrá que subir el track a la plataforma de inscripciones.

El plazo para inscribirse en la Carrera de las Capacidades 2024 acaba el día 5 de junio de forma presencial y el 15 de junio en caso de hacerla de forma virtual. https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades/