La plataforma RapidMiner de Altair mejora su rendimiento gracias a la adquisición de Cambridge Semantics

Altair Engineering, conocida por sus tecnologías de simulación y computación de alto rendimiento (HPC), ha adquirido Cambridge Semantics, una empresa que desarrolla tecnología data fabric. Altair combinará la experiencia en análisis de datos de Cambridge Semantics con RapidMiner, un conjunto de soluciones impulsadas por inteligencia artificial (IA), y le permitirá añadir redes semánticas en forma de grafos de conocimiento para una representación de datos clara y concisa.

Las redes semánticas son un método crítico de visualización de datos que incorpora enlaces y nodos para conectar puntos de datos con razonamiento y relaciones. La principal fortaleza de los grafos de conocimiento semántico es mostrar información lingüística que no es fácilmente digerible en conjuntos de datos utilizables.

Impacto: Los Grafos de Conocimiento y la IA Generativa Van de la Mano

Al fusionar RapidMiner con la tecnología de grafos de conocimiento de Cambridge Semantics, los fabricantes pueden crear sistemas robustos de análisis de datos que utilizan respuestas de IA generativa fiables. La IA generativa enfrenta dificultades al conectar conjuntos de datos cuando las relaciones operativas no están claramente establecidas. Aunque conectar dos ideas o corrientes de pensamiento es una característica central de los modelos de lenguaje grande (LLM), siempre existirá la preocupación de "¿es esta respuesta correcta?". Con la adición de grafos de conocimiento, la IA generativa puede entender instantáneamente el vínculo subyacente entre puntos de datos y evaluar si esta conexión merece más análisis y conocimiento. El beneficio general de agregar grafos de conocimiento semántico a la plataforma RapidMiner es reducir las respuestas de caja negra, derivadas de la identificación o interpretación errónea de cómo los conjuntos de datos pueden ser consolidados y utilizados en conjunto.

La Estrategia de Crecimiento Inorgánico de Altair Está Dando Resultados La adquisición de Cambridge Semantics en abril no debería sorprender, dado que Altair rutinariamente adquiere nuevos negocios como una estrategia de crecimiento. Un mes antes de comprar Cambridge Semantics, Altair adquirió Research in Flight (software de dinámica de fluidos computacional (CFD)) y compró OmniQuest (software de análisis estructural) hace 6 meses. En total, Altair ha realizado más de 30 adquisiciones desde su fundación e integra soluciones tecnológicas compradas en sus ofertas existentes. Altair ha utilizado esta estrategia para fortalecer las capacidades en sus plataformas HyperWorks y HPCWorks con gran efecto. Es claro que Altair tiene una estrategia de mercado determinada para sus soluciones, y RapidMiner seguirá la misma trayectoria. Aunque RapidMiner es todavía una adición relativamente nueva al portafolio (adquirida a finales de 2022), es justo decir que más adquisiciones que permitan una mejor contextualización de datos y efectividad de la IA generativa tendrán lugar en los próximos años. Altair ya despliega IA generativa en múltiples servicios como ingeniería asistida por computadora (CAE), simulación y diseño, por lo que la adición a RapidMiner puede verse como una extensión lógica.

Altair continúa liderando en innovación en el espacio de análisis de datos de manufactura (ver la evaluación competitiva de análisis de datos de manufactura de ABI Research), superando la competencia de Cognite, Crosser y Sight Machine. En el mercado de análisis de datos de manufactura, la IA generativa no es ajena a los proveedores que ofrecen Cognite AI, IA generativa a través de Azure y Factory Copilot, respectivamente. Lo que es único sobre la posición de Altair es la rapidez con la que la empresa responde a los cambios del mercado a través de adquisiciones. Actualmente, el método predominante de implementación de IA generativa es a través de desarrollos internos o asociaciones. Altair ha encontrado un punto intermedio que proporciona la personalización del desarrollo interno con la seguridad de la asociación a través de adquisiciones que más proveedores deberían replicar.