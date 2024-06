The Aroma Trace®: Revolucionando la experiencia hotelera a través del marketing olfativo

The Aroma Trace®, pionero en Arquitectura Sensorial Olfativa con más de 16 años de experiencia, sigue revolucionando el sector hotelero a nivel global The Aroma Trace®, destaca por su compromiso con la innovación desarrollando sus propios equipos, los cuales permiten una trazabilidad al 100% sobre el performance de los equipos, así como un sistema de alertas y reportes que ninguna otra empresa de Marketing olfativo ofrece. La idea es reforzar el vínculo emocional entre hoteles y huéspedes a través de experiencias olfativas únicas.

La empresa ha consolidado alianzas estratégicas con cadenas hoteleras de renombre como Paradisus by Meliá, Iberostar, Nobu y AMR Resorts—que incluye marcas destacadas como Secrets, Breathless, Dreams, Hyatt Vivid, Zoëtry, Impression, Hyatt Ziva y Hyatt Zilara.

En el caso de AMR Resorts, se buscaba maximizar creativamente la experiencia de sus huéspedes, despertando los cinco sentidos. Para lograrlo, se aliaron con The Aroma Trace® con el fin de identificar áreas clave dentro de sus hoteles donde los aromas podrían enriquecer significativamente la experiencia de los visitantes.

La implementación de estos aromas específicos ha demostrado incrementar significativamente el ticket medio, al tiempo que ha mejorado la percepción general del servicio por parte de los clientes.

Gracias a su innovación continua, la marca ha logrado un impacto significativo en la fidelidad y recomendación de clientes, contribuyendo a la creación de experiencias memorables que fomentan visitas recurrentes en el sector hotelero.

The Aroma Trace® ha establecido una fuerte presencia internacional, con oficinas propias dedicadas a ofrecer un servicio de primer nivel en diversas zonas del mundo: Bali, Yakarta, New Delhi, Costa Rica, Aruba, Dominicana y Jamaica, entre otros. Esta expansión global permite a The Aroma Trace® estar cerca de sus clientes y garantizar una respuesta rápida y efectiva a sus necesidades.

Con presencia en más de 47 países y en otros sectores como aeropuertos, retail y espacios de ocio, The Aroma Trace® ha desarrollado más de 65 aromas y odotipos corporativos exclusivos para hoteles, los cuales construyen una identidad de marca distintiva y reconocible.

The Aroma Trace® sigue expandiendo su alcance y demostrando que la combinación de innovación y tecnología avanzada es clave para liderar en la hospitalidad moderna.