Globamatic explica su aclamado sistema de digitalización de cintas VHS

Gracias a su tecnología avanzada y enfoque personalizado, la empresa se ha ganado la confianza y satisfacción de infinidad de clientes, quienes confían y recomiendan Globamatic para preservar sus recuerdos más preciados en un formato digital duradero y accesible Utilizando tecnología punta en sus dos laboratorios de Madrid y Valencia, Globamatic ofrece la máxima calidad en la conversión de formatos analógicos a digitales, consiguiendo que los recuerdos de antaño se conserven con una nitidez y precisión excepcionales.

La empresa emplea el sistema de alta calidad HQ Vivid System, una tecnología de captura moderna que permite digitalizar cintas VHS y otros formatos con una calidad excelente. Este sistema incluye el uso de magnetoscopios de alta gama, optimizados para extraer la mejor imagen posible de las cintas originales. La compatibilidad con sistemas PAL y NTSC asegura que se pueden digitalizar cintas de diferentes estándares internacionales sin pérdida de calidad.

Uno de los aspectos más destacados del servicio de Globamatic es la captura digital directa en resolución nativa de la cinta. Este proceso, manejado por técnicos especialistas, consigue que el contenido se transfiera con la mayor fidelidad al formato digital, sin añadir filtros que puedan alterar la nitidez original del vídeo. Además, se realiza una reparación de cintas cuando sea posible, asegurando que incluso las cintas dañadas puedan ser digitalizadas con éxito en los casos que tengan reparación (sueltas, partidas, etc).

Globamatic ha optimizado la sincronización de audio y video, un aspecto crucial para la correcta digitalización de contenidos audiovisuales. Este proceso asegura que no haya desfases entre el sonido y la imagen, manteniendo la integridad del material original.

El formato de salida preferido por Globamatic es el MP4 H.264 de alto bitrate obtenido mediante potentes digitalizadoras de video especiales, que ofrece una excelente calidad de imagen y sonido, y es compatible con la mayoría de los dispositivos modernos. Durante el proceso de digitalización, se eliminan las zonas sin imagen al principio y al final de las cintas, y se realiza un recorte preciso para evitar la aparición de bandas negras o parpadeos en los márgenes.

Para mejorar la fluidez del video, Globamatic aplica un proceso de desentrelazado al archivo MP4 resultante, elevando la velocidad de fotogramas a 50FPS. Esta técnica garantiza que los videos digitales no solo se vean más suaves, sino que también ofrezcan una experiencia visual más agradable y libre de imperfecciones que podrían distraer.

Dentro del servicio, ofrecen la recogida a domicilio de las cintas en toda la península o la entrega en sus laboratorios. Cada proyecto se etiqueta y numera meticulosamente, lo que permite un seguimiento preciso y personalizado de cada cinta durante el proceso de digitalización. Este enfoque detallado y cuidadoso asegura que cada cliente reciba un servicio a medida, adaptado a sus necesidades específicas.