Hoteles a los que escapar antes de la temporada alta

Empieza a hacer calor, los días son más soleados y largos. Es el momento perfecto para planificar una pequeña escapada antes de que los precios se pongan por las nubes. El Grupo RV EDIPRESS tiene una lista con buenas opciones para alojarse en establecimientos por todo el país donde calidad y excelencia son miradas con lupa.

Una escapada al norte siempre es bien recibida. Vitoria-Gasteiz es una joya para los amantes de la cultura, historia, gastronomía y el turismo activo. Merece la pena dedicarle tiempo y buscar un sitio para esos ratos de desconexion. Nada mejor que un 5 estrellas, el único de la ciudad. Un lugar donde el silencio augura un descanso reparador, donde la comodidad de sus instalaciones garantiza confort, y donde una oferta gastronómica sensacional hará que nadie quiera dejarlo. El Gran Hotel Lakua de Vitoria es eso y mucho más. Un spa con vistas de primera, un buffet desayuno sin igual y el compromiso de una atención exclusiva.

Para quienes buscan perderse en todos los sentidos de la palabra, nada mejor que El Pirineo Catalán. Únicamente mediante un tren cremallera se podrá acceder a este bucólico lugar. El hotel Vall de Núria aglutina un compendio de actividades pensadas para todos los públicos, aprovechando el entorno natural de excepción, y agasaja a sus huéspedes con una gastronomía de cercanía sorprendente. El lugar indicado para quienes buscan la perfecta comunión con la naturaleza.

Madrid nunca duerme. La capital de España es un no parar de eventos y actividades. Musicales en la Gran Vía, teatro, ópera, fiestas, galas y convenciones. Para el menos urbanista puede resultar apabullante, por lo que lo ideal sería buscar un lugar con todo a mano. Un hotel que permita vivir Madrid al máximo, pero con alicientes suficientes para no salir de allí durante la estancia. Con gimnasio, piscina panelable todo el año, desayuno buffet impresionante, restaurante de cocina mediterránea a la carta y un sports bar con una magnífica terraza, Madrid Marriott Auditorium es sinónimo de acierto.

Granada siempre apetece. La capital nazarí es vida, color, luz y mucho embrujo. Calles por las que perderse, barrios con solera, gastronomía que encandila y un abanico de actividades que no mengua. Para vivir bien Granada, mejor hacerlo desde el centro y desde allí, lo mejor es tomar como punto de partida los hoteles Dauro. Premier y Comfort 2 son opciones inmejorables, ya que cuentan con todo lo necesario para que la escapada a Granada sea sobresaliente. Un toque vanguardista con vistas de excepción al río Darro en Premier, o toda la vidilla de las zonas de tapeo más populares de la ciudad con Comfort 2.

La magia de Sevilla nunca decae. Finales de primavera es un momento precioso para acercarse a la capital hispalense. Un paseo por el Guadalquivir, noches de ensueño en los patios más bonitos, gracia y arte a raudales que no faltará ni siquiera en la Plaza del Duque de la Victoria. Dos magníficos hoteles, el América y el Derby, son la prueba de que elegir bien donde descansar en Sevilla, cambia totalmente la concepción que se tiene de la ciudad. Preparados para atender a una amplia tipología de clientes con distintas necesidades, América y Derby son el binomio que cualquier viajero debe tener en mente para una estancia de diez en la capital andaluza.

En la Costa de la Luz nada es casualidad. Esta parte de la provincia de Huelva tiene algo diferente. Puede que sean sus enormes arenales de fina arena blanca; sus zonas de marismas; su entorno natural privilegiado; o que sea una de las zonas del país con más horas de luz de España (de ahí su nombre). En cualquier caso es una gran opción para visitar en pareja... ¡O con niños! Puerto Antilla Grand Hotel es un establecimiento ideado para ellos. Animación, juegos, instalaciones para que se diviertan y dejen un rato de relax a los padres para disfrutar de una gastronomía espectacular, una revitalizante sesión de spa, o jugar unos hoyos en un club de golf. No muy lejos, otra perla del Atlántico: Vila Galé Isla Canela. Una conjunción sublime de la esencia portuguesa y la cultura centenaria de Al-Ándalus. Sus espacios hacen sentir al usuario que están en un palacio árabe. Con spa, dos restaurantes, 3 bares, 3 piscinas, y sobre todo, un club infantil donde los más pequeños de la casa pasarán horas de diversión con el mejor equipo de animación.