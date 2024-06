The Central House se sitúa en el top 10 de los mejores hoteles a nivel mundial según TripAdvisor

Madrid, España – The Central House (TCH), la innovadora cadena de hostels que redefine el concepto de alojamiento con su modelo híbrido de habitaciones privadas y compartidas, ha sido reconocida por segundo año consecutivo con el prestigioso premio Travelers’ Choice de TripAdvisor, situándose entre el top 10 de los mejores hoteles a nivel mundial.

Este galardón, antes conocido como Certificado de Excelencia, se otorga anualmente a aquellos establecimientos que, gracias a las opiniones y valoraciones de los viajeros de todo el mundo, han demostrado un servicio excepcional de manera consistente. Este año, The Central House Marrakech ha destacado no solamente por la belleza de la arquitectura de su Riad, sino también por su compromiso con la creación de experiencias auténticas y memorables para sus huéspedes. Todos los hostels de la familia TCH ofrecen céntricas ubicaciones, un diseño único para cada establecimiento y una apuesta clara por la innovación, la sostenibilidad y la integración local.

Con una presencia consolidada en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, Marrakech y Estambul, The Central House se posiciona en el segmento premium de los nuevos hostales de categoría superior, ofreciendo una experiencia única donde el diseño interior y las áreas comunes energizantes son el corazón de la experiencia compartida. Cada localización de TCH se selecciona cuidadosamente para estar en el centro de lo más vibrante y cosmopolita que ofrece la ciudad, para aquellos viajeros urbanos a los que les gusta disfrutar de la auténtica esencia local.

Este reconocimiento de Trip Advisor es también fruto del espíritu de los "Citynizers" de The Central House y de su esfuerzo por ofrecer a los huéspedes espacios únicos, actividades a medida y una hospitalidad genuina, que invita a los visitantes a sumergirse en la cultura local y vivir al máximo lo que cada ciudad tiene que ofrecer.

Desde The Central House aprovechan esta ocasión para agradecer la confianza y la satisfacción demostrada por todos sus huéspedes, cuyas opiniones y comentarios han sido vitales para alcanzar este logro, que impulsa a la marca a seguir innovando y superando expectativas, con próximas aperturas planteadas en importantes ciudades europeas.

Para celebrar este logro y compartir su alegría, en The Central House invitan a todos los viajeros que buscan una experiencia única y de calidad a explorar sus instalaciones, su oferta gastronómica y cultural, y a reservar su próxima estancia a través de thecentralhousehostels.com para que descubran por qué TCH es sinónimo de una experiencia de hospedaje revolucionaria y excepcional.