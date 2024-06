Plasma capilar PRP, un método innovador para tratar la pérdida del cabello con Centro Estética El Pilar

Diversos estudios afirman que una persona promedio pierde alrededor de 50 a 100 hebras de cabello al día, por lo que al exceder esta cantidad se suele diagnosticar como pérdida anormal del pelo o alopecia. Una de las soluciones a este problema es recurrir a un tratamiento de plasma capilar PRP o plasma rico en plaquetas.

En este contexto es donde destaca el Centro Estética El Pilar, una clínica estética de Madrid con más de 35 años de experiencia en el sector de tratamientos estéticos y tecnologías láser, que permiten a cada cliente alcanzar un máximo nivel de belleza, confianza y seguridad en sí mismo.

Qué es el plasma rico en plaquetas El PRP que aplica el Centro Estética El Pilar es uno de los más recientes tratamientos estéticos para tratar la alopecia, ya que ayuda a estimular la regeneración de los tejidos, previene la caída del cabello y potencia tanto la vitalidad como el volumen de las hebras. Gracias a este procedimiento, es posible obtener resultados visibles a los dos meses de haber iniciado el tratamiento.

El éxito de este método se debe a que el plasma rico en plaquetas contiene factores de crecimiento, células madre, placas, citoquinas y demás componentes que estimulan el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos en el cuero cabelludo. Estos tejidos proporcionan oxígeno puro y nutrientes que enriquecen y refuerzan los folículos pilosos.

Además, al tratarse de sustancias obtenidas de manera directa de la sangre del paciente, no existen riesgos de alergias o rechazos en la zona que cubre el cráneo. En efecto, con la aplicación constante de este tratamiento se ayuda a retrasar significativamente la aparición de la alopecia y otras patologías capilares.

Beneficios del plasma capilar PRP El plasma rico en plaquetas es un tratamiento de gran utilidad y efectividad cuando se trata de aumentar el grosor del tallo piloso, por lo que es recomendable tras un trasplante de cabello porque favorece su crecimiento, reduce los tiempos y hace que crezca más revitalizado. No obstante, también se han demostrado sus beneficios a la hora de cuidar la salud del pelo sin tener que realizar un injerto capilar.

Por otra parte, el PRP favorece la recuperación del cabello en la etapa de posparto, donde es más frecuente padecer un efluvio telógeno debido a los cambios hormonales. Este procedimiento no conlleva efectos secundarios ni produce alergias, ya que son plaquetas extraídas del propio paciente.

Se trata de un método de aplicación segura en personas de cualquier edad y que también permite regenerar tejidos dañados, lo que favorece a la creación de nuevas células y de otros compuestos como la elastina, el colágeno y el ácido hialurónico.

A su vez, el plasma rico en plaquetas se puede emplear para potenciar la calidad de la piel. Gracias a representar una técnica mínimamente indolora y que no requiere de anestesia local, el plasma capilar PRP se ha convertido en uno de los tratamientos capilares más solicitados en el Centro Estética El Pilar.