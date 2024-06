​Marta Pérez logra su primera victoria como profesional en el Santander Golf Tour

Marta Pérez posa con el trofeo de campeona en el hoyo dieciocho de Izki Golf



La fría mañana en Izki Golf no amedrentó a Marta Pérez. En esta jornada final de la tercera prueba del Santander Golf Tour, una brisa constante y unas condiciones de juego difíciles presagiaban un día duro para todas las participantes. A pesar de ello, la jugadora valenciana mostró una maestría inigualable a partir del hoyo 9, encadenando tres birdies en cuatro hoyos que resultaron decisivos en el resultado final. Su habilidad y tenacidad le permitieron imponerse sobre la inglesa Jae Bowers (+1 al total), quien compartía partido con ella y se perfilaba desde primera hora de la mañana como su mayor contendiente. Con una actuación sobresaliente, Pérez se proclamó ganadora de la tercera prueba del circuito del Santander Golf Tour, demostrando su capacidad para dominar en las condiciones más desafiantes.

«Han sido dos días muy buenos de golf, no me puedo quejar de mi juego esta semana. Es una sensación especial poder ganar mi primer torneo como profesional, y hacerlo en un campazo como Izki es aún mejor» comentaba Marta. «Al principio estaba un poco nerviosa. He fallado dos o tres putts en los dos primeros hoyos y la cosa se ha puesto un poco tensa. Sin embargo, he conseguido encadenar una buena racha con birdies en el nueve, once y doce, y aunque luego he fallado un par de golpes, me he mantenido agresiva y he podido acabar con mi mejor juego».

Respecto al apoyo incondicional de su madre en el torneo, la valenciana indicaba que «voy a tener que traerla más. Tendré que convencerla porque no es fácil, pero es un privilegio poder tener a la familia a mi lado siempre apoyándome». ­ La guipuzcoana María Villanueva (tercera clasificada) y la alavesa Amaia Latorre (cuarta) también tuvieron actuaciones destacadas. Villanueva mostró una consistencia admirable a lo largo del día, logrando mantenerse en la pelea por los primeros puestos con un juego sólido y preciso, especialmente en la segunda vuelta. Por su parte, Latorre, jugando en su tierra natal, no decepcionó a los aficionados locales, demostrando con buenas recuperaciones lo que significa jugar en casa. Ambas jugadoras contribuyeron al emocionante desenlace del torneo con dos eagles en el hoyo dieciocho que les ayudarían finalmente a asentarse en lo alto de la tabla.

Precisamente sobre el último eagle, la alavesa comentaba que: «el drive es uno de mis palos favoritos. He conseguido pegarle largo y aunque la he puesto en el rough, me la he dejado para un gap wedge de cien metros y finalmente el putt me ha acompañado en el último hoyo». Respecto al apoyo local, Amaia se sinceraba señalando que «jugar en el Santander Golf Tour a este nivel es algo muy especial para mí, y además hacerlo en casa con toda la gente arropándome y dándome ánimos… es una sensación indescriptible».

Por su parte, Villanueva hacía balance de su primer torneo como profesional: «La verdad es que muy contenta con el resultado final. Es verdad que el putt no me ha acompañado durante estos días pero estoy satisfecha con mi debut y con toda la gente que ha venido a verme». En cuanto a sensaciones en el último día, indicaba: «He empezado con un poco de nervios y ansiedad porque sabía que podía hacer algo importante, pero al final he conseguido centrarme un poco más y los golpes han empezado a salir».

La cuarta prueba del Santander Golf Tour 2024 tendrá lugar en el Real Golf de Pedreña (Cantabria) entre el 12 y el 14 de junio, donde participarán 32 golfistas en un evento que promete ser de lo más emocionante.