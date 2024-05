Clausurada la 8ª Edición Technovation Girls 2024, la mayor competición de tecnología dirigida a niñas

Power to Code y la Universidad Carlos III de Madrid han clausurado la 8ª edición de Technovation Girls, la mayor competición de tecnología del mundo. Las participantes han presentado sus proyectos para resolver problemas de su comunidad y con materias relacionadas con los objetivos ODS. Los finalistas participarán en una semifinal online ante un jurado internacional en el que optarán a participar en el evento mundial. Solo 15 equipos llegarán a esta final que se celebrará en San Francisco en octubre Ante un auditorio de casi 3.000 asistentes, se ha celebrado en Madrid la 8ª edición Technovation Girls 2024, la mayor competición de tecnología dirigida a niñas que organizan e impulsan la entidad sin ánimo de lucro, Power to Code y la Universidad Carlos III de Madrid.

Con este proyecto no solo se busca acercar el futuro al presente de las niñas para que descubran todas las posibilidades de desarrollo profesional que les ofrece la tecnología, sino también se quiere fomentar en ellas el reconocimiento, desde edades tempranas, del talento femenino como motor de emprendimiento. Además, con iniciativas como Technovation Girls se quiere despertar el interés de las niñas por participar en proyectos que ayuden tanto al progreso de la sociedad y la vocación tecnológica, como a romper estereotipos y tabúes. Un reto que cada año asume Power to Code, con el objetivo de que niñas y jóvenes se conviertan en líderes creadoras de tecnología.

Un crecimiento del 40% respecto a la pasada edición

En esta edición, 376 equipos de toda España, 1.389 niñas y 674 mentores han completado el programa, lo que supone un 85% del total de las niñas inscritas y un crecimiento del 40% con respecto al pasado año. De ellas, más de 850 niñas organizadas en 218 equipos han acudido a esta 8ª edición celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo común de resolver algún problema de su comunidad en materias relacionadas con los objetivos ODS como medioambiente, salud, igualdad, educación y pobreza.

Los equipos participantes junto a sus mentores, voluntarios en la organización, y llegados desde distintas comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, País Vasco, Andalucía, Aragón y Cantabria, han mostrado en la feria de stands y ante un jurado formado por más de 200 profesionales del mundo de la tecnología sus trabajos realizados durante cuatro meses que han supuesto la construcción de un prototipo de una solución tecnológica mediante aplicaciones móviles y proyectos de inteligencia artificial, un plan de marketing y comunicación y otro de negocio para un posible lanzamiento al mercado de estas ideas.

Este evento, celebrado en las distintas instalaciones del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, ha contado con la participación de diferentes personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y la política para mostrar su apoyo a esta iniciativa tan importante, que inspira y empodera a las niñas como futuras emprendedoras y líderes.

Ángel Arias, Rector Universidad Carlos III de Madrid, que dio la bienvenida a los presentes, comentó que "este programa emociona porque su impacto lo estamos viendo en nuestras aulas, cada curso llegan nuevas estudiantes a nuestra universidad que han participado en el programa. Estas iniciativas son necesarias. Hoy es un día especial para la Universidad llena de sueños y grandes ideas del trabajo en equipo".

Por su parte, Miguel López-Valverde, Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, señaló que "la Comunidad de Madrid es la única que tiene una consejería de tecnología, y apostamos por ello porque la tecnología ayuda a resolver problemas del día a día. El futuro está en vuestras manos. Por último, recomendaros que no tengáis miedo al fracaso, el aprendizaje nos hace ver las cosas diferentes y nos impulsa a seguir creciendo".

Teresa Riesgo Alcaide, Secretaria General de Innovación, apuntó cómo estas niñas son el futuro. "Hay que mirar hacia adelante para mejor el mundo, y para ello, no os voy a engañar, hay que estudiar, ser creativos y unirlo con otras disciplinas como la literatura. Es tiempo de implementar cosas nuevas, basadas en el conocimiento".

La presidenta de Power to Code, Alicia Mancheño, apostilló que estas niñas como Tecnovations Girls comparten el vínculo de cambiar el mundo a través de la tecnología. "Pertenecéis a esa Comunidad de mujeres que a lo largo de la historia ha ido construyendo cosas que nos han permitido estar aquí. Pero, lo que os distingue son las fuerzas de las redes que podéis construir y donde os podéis apoyar. Os invito a apoyaros en estas redes para hacer el bien y para construir el futuro". Nera González, embajadora de Technovation Girls, afirmó que "habéis trabajado con propósito, aprendiendo cosas nuevas junto con vuestras amigas y mentores, y os habéis divertido mucho. Continuad este camino que habéis iniciado. Soñad, mirad a las estrellas… Sed curiosas, estáis diseñando el futuro del mundo, disfrutad y pasadlo bien".

Por último, el evento contó con dos mujeres de gran relevancia en el sector tecnológico que animaron a las niñas a motivarse y a eliminar prejuicios. Así, Sara García, biotecnóloga y miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA (Agencia Espacial Europea), afirmó "no existe un único camino. Hay que explorar y buscar lo que te motiva. Hay que equiparse bien. Llevar la mochila sin piedras, sin estereotipos. Eliminar el síndrome del impostor y la inseguridad. Hay que llenarla de valentía, amabilidad, esfuerzo, aprendizaje y pasión".

Por su parte, Natalia Rodríguez, Fundadora y CEO de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación, subrayó "si exploráis todo lo que hay, le podéis sacar mucho partido. Vivir la mejor etapa de la historia para transformar las cosas y crear nuevos proyectos a través de la tecnología".

Tras la deliberación de los jueces, se hizo entrega de los premios que este año recayeron en:

Categoría BEGINNERS (mañana)

Primer premio: SMALL TECHNICS

Segundo premio: GO CODE

Tercer premio: LAS TECNOLINCES

Cuarto premio: 1ST TECHNOLOGY GIRLS

Quinto premio: SOLVING GIRLS

Sexto premio: DORI-TEX Categoría BEGINNERS (tarde)

Primer premio: CRAZY IDEAS ALWAYS

Segundo premio: MECHA GIRLS

Tercer premio: PUERTOLLANO WONDERFUL GIRLS

Cuarto Premio: THE GLORIUS TEAM

Quinto premio: VERISURE EQUIPO 8

Sexto premio: TECHNOMAGIC 2024

Séptimo premio: VERISURE QUIPO 9 Categoría JUNIOR (mañana)

Primer premio: GIRLS FOR POWER

Segundo premio: LOCAS POR LA TECH!

Tercer premio: PI-ÑA TEAM

Cuarto premio: VERISURE EQUIPO 12 Categoría JUNIOR (tarde)

Primer premio: LAS TECHNOSTARS

Segundo premio: PAM TECH GIRLS

Tercer premio: THE CODEBREAKERS

Cuarto premio: NORSPTECH

Quinto premio: CARBALLO TX Categoría SENIOR

Primer premio: LAS NUTRISOLUTIONS

Segundo premio: FLOWING Tras este evento, los equipos finalistas de la final regional de Madrid, participarán en una semifinal online ante un jurado internacional en el que optarán a participar en el encuentro mundial, y que en la pasada convocatoria el equipo español SaFeeder, finalista de la final regional, representó a la organización en este evento mundial.

De todos los premiados, solo 15 equipos llegarán a la final mundial que se celebrará en la ciudad norteamericana de San Francisco el próximo mes de octubre.