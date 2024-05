Francisco Vicente Manjón Guinea publica ‘Altas Miras’, relatos inspirados en sus propias experiencias en la Consejería de Justicia de Madrid

Francisco Vicente Manjón Guinea se propone “sacar a la luz ese submundo que aparece oculto ante una sociedad burguesa que prefiere mirar a otro lado”, a través de su libro, ‘Altas Miras’, un conjunto de relatos en los que se narra las historias de menores que, por diferentes motivos, se encuentran cumpliendo alguna medida judicial. “Considero que el libro tiene un valor añadido en cuanto a la actualidad que vivimos hoy día, sobre todo con la problemática de las bandas violentas juveniles. Jóvenes que no tienen miras de futuro más que el de juntarse con grupos delictivos que les hacen creerse más fuertes e incluso falsamente sobreprotegidos”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “personajes de corazón palpitante. Unos con una humanidad escondida y atenazada, otros viles y crueles. Son relatos que sacan a la luz la continua búsqueda de una identidad en un momento vital en el que los protagonistas, como jóvenes que son, aún no son capaces de sopesar. Todos y cada uno de los personajes que aparecen por las páginas del libro invitan al lector a adentrarse en un mundo de cruda humanidad, sin adornos, sin moralismo alguno. Le sumergen en las complejidades de la vida de estos jóvenes, en sus mentes difusas y confundidas y en algunos casos hasta trastornadas”.

Así, el propio Francisco, colaborador de Diario Siglo XXI, reconoce que esta obra aporta un valor añadido, tanto en el ámbito académico, como educativo, gracias “al enfoque actual de historias juveniles en entornos urbanos, en centros de menores o en contextos de reforma social, con toda la visión polifacética que pueda generar”, comenta.



SINOPSIS

Altas miras es una colección de relatos cuyo denominador común es el nexo de varios menores que se encuentran cumpliendo una resolución judicial.

Los protagonistas de cada narración son jóvenes que, por diferentes azares y circunstancias de la vida, se han desviado del camino que traza la sociedad. La mirada del autor es honesta; ni compasiva en exceso ni rigurosamente inmisericorde. Cada personaje es un universo en sí mismo; los hay crueles y los hay simplemente torpes; ingenuos y egoístas sin escrúpulos; víctimas de las circunstancias o tan solo sinvergüenzas.

Los relatos abordan desde la preparación de una salida nocturna de un grupo de neonazis; la extraña personalidad de un joven que disfruta con la violencia y la crueldad; o el relato que cierra el libro, queahonda en el mundo de las apariencias, dibujando a un menor de buena clase y educación, pero que, en cuanto su cerebro entra en cortocircuito, puede convertirse en un potencial violador.

Altas miras es una recopilación de relatos que no pierde fuelle y mantiene el interés en todo momento. Juntos, ofrecen un mosaico humano desde una perspectiva actual que aborda temas tan variopintos como la emigración, el problema de la salud mental o el desamparo institucional.

SOBRE EL AUTOR



Madrid, 9 de noviembre de 1968. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Criminología por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Ha trabajado en prensa en diversos medios de comunicación; entre otros, el portal de Internet Kataweb, del grupo La Repubblica; y para la confección de varios programas televisivos de monográficos sobre personajes célebres de la vida cultural. Fundador y director de la extinta revista literaria en internet Satiria. Colaborador en Diario Siglo XXI y República de las Letras.

En su haber constan varios premios de poesía y relatos cortos. Es también autor del ensayo literario titulado De la literatura y las pequeñas cosas, y de las novelas Una lluvia fina y mentirosa, y Con tal de verte reír.



Editor y escritor del blog de artículos Memorias de un náufrago. www.manjonguinea.com/blog