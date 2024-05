Test genéticos para mejorar nuestra salud y bienestar

Hoy os traigo un tema que, desde mi punto de vista, es muy interesante: los test genéticos.

Parece que el consumo de vitaminas se ha convertido en un habitual de nuestro día a día. Oímos por todas partes la importancia de tomar suplementos, y no digamos cuando vamos llegando a la menopausia: que si Omega 3, que si Magnesio, Vitamina D, Calcio… Pero ¿en realidad es bueno ingerir tantas vitaminas sin ton ni son?

Los expertos advierten que tomar vitaminas cuando no es necesario puede poner en riesgo nuestra salud, y además se ha demostrado que no todas las mujeres metabolizan igual las mismas vitaminas, algunas incluso pueden intoxicar tu cuerpo.

Para saber cómo evolucionará tu salud desde la pubertad a la menopausia y tener una buena calidad de vida, el Instituto de Benito, en su área de genómica, cuenta con el programa Women’ s Health, un método diseñado por Genomic Genetics International para la prevención y el cuidado de la salud femenina a lo largo de todas las etapas de la vida, mediante un estudio genético y una estrategia médica de valoración multidisciplinar.

El Dr. José Ignacio Lao, director de Genomic Genetics, nos explica cómo el ADN es el material de instrucciones donde reside todo ser vivo, está presente en todas las células de nuestro cuerpo, cada uno con necesidades diferentes. Según ciertas combinaciones de genes, la terapia de estrógenos, que a menudo se recomienda por ejemplo durante la menopausia, puede ser innecesaria y hasta nociva, así como el tomar suplementos de Omega 3, que no siempre es beneficioso.

Con tan solo una muestra de saliva, los médicos especialistas podrán realizarte un test genético y su posterior estudio, con el que podrás averiguar cuáles son tus fortalezas innatas y cuáles los riesgos marcados por tu genética, tener la certeza de qué alimentos, qué complemento vitamínico o qué terapia hormonal es aconsejable para ti, así como conocer tu tendencia a sufrir enfermedades concretas y evitar su aparición.



Con este estudio genético cada mujer podrá tomar las riendas de su salud, de su bienestar actual y futuro, y así conseguir tener una buena calidad de vida a lo largo de todas las etapas de la vida.



Genetista y Director Médico Genomic Genetics: El Profesor Dr. José Ignacio Lao, Director Médico en Genomic Genetics International, miembro del comité científico de la Fundación para la Fibromialgia y la Fatiga Crónica, asesor médico en The Council of HealthcareAdvisors del Gerson LehrmanGroup’s, y de la Academia de Ciencia de Nueva York. También está especializado en diagnóstico clínico molecular de enfermedades hereditarias con especial énfasis en enfermedades neurogenéticas, asesoramiento genético en medicina predictiva y preventiva aplicada a la medicina antienvejecimiento y además en trastornos generalizados del desarrollo (incluyendo al trastorno de espectro autista TEA y el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad TDA/H) sobre la perspectiva de la medicina genómica.

