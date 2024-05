‘Sombras de un legado’, la novela de Ana Abella y Jaime Ruiz de Infante, se presenta el próximo 11 de junio

Nuestro compañero y colaborador, Jaime Ruiz de Infante, periodista y escritor, presentará la novela Sombras de un Legado, el martes 11 de junio, en el auditorio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a las 19 horas. El acto correrá a cargo de Fermín Bocos, periodista, escritor y contertulio de Telemadrid.



Sombras de un legado es una historia basada en un hecho real, con intrigas, aventuras, desencuentros y pasiones, que descubre Lucía, una periodista galardonada de televisión, cuando conoce que es hija adoptiva. Tras embrolladas investigaciones encuentra que Carmen, su verdadera madre, fue una bella joven, ingenua y alocada de la Andalucía profunda, que engañada la llevaron a Argentina, en 1930.

La trepidante vida de Carmen se desarrolla por Huelva, Sevilla, Buenos Aires, Río de Janeiro, San Sebastián y en el convulso Madrid republicano, del pasado siglo. En los hoteles madrileños, Ritz, Florida y Palace, donde se da cita lo más granado de la política, la cultura y las más bellas damas de la noche, es donde conoce el amor y también a importantes personalidades de la época, entre ellos: José Antonio Primo de Rivera, Arturo Barea, Manuel Chaves Nogales y Ernest Hemingway.

Lucía no descansa en sus investigaciones e ignora que en Gibraltar existe algo difícil de creer.



Sombras de un Legado. ISBN: 9798325001499 Amazon libros. 443 páginas. Precio de lanzamiento: 10, 51 €.

Sobre los autores



Mi esposa, Ana Abella Santamaría (13 de enero de 1947 – 14 de diciembre de 2020) nos dejó todo su amor y su ternura, tras una oculta, rápida y perversa enfermedad.

Como Asistente Social, trabajó en dos centros ocupacionales de chicos y chicas discapacitados físicos y psíquicos; les creó el periódico interno Super Guay para que -muchos de ellos huérfanos y algunos abandonados por sus padres- contasen sus alegrías, sus esperanzas y sus vidas. Durante años, les llevaba a numerosas excursiones, cerca de Madrid; también conseguía que RENFE les regalase viajes y dispusiera de un vagón repleto de pequeños regalos y buena gastronomía para que conociesen el mar; viajaba con ellos y lograba que, al menos una noche el director del hotel, donde se aposentaban, cerrase la discoteca para que nadie importunase, en sus celebraciones, a sus chicas y chicos, muchos de ellos en sillas de ruedas. En ocasiones, a los más desafortunados los traía a comer a nuestra casa.

Sin embargo, nunca abandonó su pasión por la literatura, por ello se matriculó en el Taller Literario de la madrileña Librería Fuentetaja que orientaba a sus alumnos a través de correo postal porque entonces no existían los ordenadores. Durante años asistió a los talleres de creación literaria del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón; también acudió a los magníficos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Frutos de estas etapas, Ana escribió dos entrañables libros de relatos: Prendida con Alfileres y Un zapato vacío. Un tercer volumen con poesías tenía preparado cuando nos dejó. La mayoría de los cientos de libros, ubicados en las siete estanterías de nuestro hogar, fueron elegidos por ella.

Hace años, Ana me propuso novelar, a cuatro manos, unos hechos dramáticos que conoció cuando veraneaba con sus padres, en la paradisíaca Punta Umbría de los años 60, del pasado siglo. Sin duda, las páginas sobresalientes de esta novela pertenecen a Ana Abella. ____________________________



Jaime Ruiz de Infante, periodista. Creador y director del programa informativo Tele Europa de Televisión Española (TVE) y del radiofónico, España, parada y fonda, de Radio Nacional de España (RNE), actividades que compaginó como Jefe del Servicio Documentación Escrita de TVE. Por la difusión del programa RNE ha recibido una docena de galardones periodísticos, entre ellos. La Ruta de la Plata, concedidos por las comunidades autónomas de: El Principado de Asturias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía. Escribe, semanalmente, en Diario Siglo XXI, sobre turismo y gastronomía en su columna Donde yo te llevaría. Como escritor es autor teatral y de numerosos relatos, algunos de ellos recogidos en el libro Cuando la bufanda te robaba e horizonte.