Da pena escribir ocultándose en un ALIAS, cuando se escribe para ADULTOS (a partir de los CUATRO AÑOS). Da pena, la que producen los COBARDES, haciéndose llamar “DON JULIO”, cuando debía aplicarse a don JULIO A. SERRANO.

La editorial FANDOGAMIA escudo de defensa ante lo que queremos decir, pero no concretar, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, lanza al mercado “FAMILIAR” este libro titulado “EL NIÑO JESÚS NO ODIA A LOS MARIQUITAS”.

Se ofrece a adultos y se señala para que no haya error ninguno que es a partir de los CUATRO AÑOS.... ¿De quién se quiere reír, el señor ALIAS?

La portada ¿tiene algo que ver con su interior o simplemente es una MOFA a las creencias cristianas?

Facilito el comentario que sobre él aparece en internet: “El nuevo cuaderno de actividades para toda la familia. descubre lo mala que es la homofobia coloreando y pintando. En este libro para adultos encontrarás muchas actividades para aprender mientras te diviertes. Tras el éxito de SER FASCISTA ESTÁ MAL (cinco ediciones) nos hemos decidido a abrir una colección de cuadernos temáticos con COSITAS que nunca está de más aprender. En plan sencillote. Para que quede claro”.

Respeto la libertad que este señor pueda tener, pero con la misma que la ley me otorga a mí, tengo que decirle que cuando una persona ha sido educador durante bastantes años, puede demostrar a esta avanzadilla de la inmoralidad que la naturaleza nos da la diversidad y las personas y editoriales que lo permiten se declaran intérpretes de dicha diversidad y su utilización “progresista”. ¡QUÉ PENA!

La diversidad natural, maravilla del misterio de la creación, a veces, tiene fallos... fallos reales, la medicina los contempla, puede que sean corregibles, que sean asumibles, que sean fisiológicos, que sean, no soy médico, de cualquier materia, pues la naturaleza, en perpetua evolución, genera fallos, SÍ... FALLOS REALES... NO JUGUETES PARA ADULTOS DE CUATRO AÑOS, como dice el alias DON JULIO.

Internet está ahí... busquen el descubrimiento de un nuevo continente... SÓLO ENCONTRARÁN FANGO, esto no es copia de un señor llamado Pedro Sánchez, es que de verdad es AUTÉNTICO FANGO.

Espero que la Fiscalía de Menores actúe... pero no después del café, sino YA, AHORA, HOY MISMO.