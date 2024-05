Tendencias en joyería para novias e invitadas a bodas 2024

Las bodas son un escenario muy propicio para sumarse a las tendencias de joyería más sonadas del momento. Ya sea la novia o sus invitadas, es habitual que los looks de una jornada tan especial se completen con piezas que gozan de éxito durante la citada temporada. En algunos casos, se trata de creaciones con tradición familiar, que pasan de generación en generación, pero en otros casos, la celebración de un enlace se convierte en la excusa perfecta para invertir en una joya o diseño de bisutería que capte todas las miradas y que, a ser posible, sea lo suficientemente versátil como para que pueda reutilizarse en otras muchas ocasiones (e incluso a diario).



Pensando en la polivalencia de sus propuestas, firmas como Carmen Marcos CCM y Selvática Artesanía han dado forma a accesorios que ahora viven su mejor momento. Estas dos casas españolas cuentan con filosofías muy marcadas y con una personalidad que hace que sus piezas se distingan con facilidad. La primera, dispone de taller propio en un pueblo de Sevilla, donde da forma a sus complementos de orfebrería, la segunda, siguiendo la estela de la moda sostenible y con una arraigada conciencia ética colabora con comunidades de artesanos de Perú y Colombia que realizan a mano sus creaciones, de manera exclusiva para la marca, siempre desde los términos del apoyo a estas familias y el comercio justo.



Chokers o gargantillas, lo más buscado

Los chokers siguen siendo tendencia porque las redes sociales, el street style virtual, mantienen a este accesorio en la cúspide del estilo y lo han convertido en todo un fenómeno casi atemporal, especialmente para completar looks de invitada o para dar un toque moderno y romántico a vestidos de novia. Y es que las gargantillas, que se llevan con escotes que muestran hombros y clavículas (palabra de honor, barco, off-the-shoulders, Bardot), estilizan y permiten añadir un punto sofisticado a todo tipo de estilismos. En Selvática Artesanía lo saben bien. La firma madrileña de complementos éticos, que produce sus exclusivas piezas sostenibles gracias a comunidades de artesanos de América Latina (a los que ofrece garantías, comercio justo y unas mejores condiciones de vida) tiene como piezas estrella de sus colecciones a los chokers. Los suyos están realizados de manera completamente manual, empleando semillas que se tiñen de forma natural y que dan forma a una amplia selección de diseños que no pasan desapercibidos.

Prendidos y horquillas muy femeninas

Entre las tendencias que en la primavera/verano 2024 prometen captar toda la atención destacan los prendidos. Estas piezas de joyería que se colocan encima o alrededor de recogidos, moños y semirrecogidos, dan un toque de personalidad a la espalda y el peinado. En España son contadas las casas de joyería artesanal y orfebrería que desarrollan este tipo de piezas tendencia. La firma sevillana Carmen Marcos CCM es toda una experta en este tipo de creaciones y cuenta con un amplia selección de diseños dentro de su colección 2024. "Esta temporada hemos hecho una clara apuesta por los prendidos, que son piezas que permiten dar un toque especial al peinado. Desde nuestras horquillas joya (en forma de flores, estrellas, moscas), hasta nuestras crestas y nuestros cubremoños, pasando por una renovación de los clásicos peinecillos” apunta Rocío del Carmen, fundadora y diseñadora de joyas de la firma. "Los prendidos cogen el testigo de los lazos en el pelo y de los tocados, porque estas piezas visten mucho el peinado, permiten añadir una nota más sofisticada al look, no otorgan peso ni resultan incómodos, se sujetan a la perfección y, al estar realizados, en nuestro caso, en base de latón bañado en oro de 24k e incorporar perlas o cristales, sirven para muy diversos eventos, porque combinan con todo", señala.



Collares XL, para transformar un look

Especialmente apreciado por las diseñadoras e influencers andaluzas, el collar reclama su espacio en los looks de invitada de primavera y verano, tanto con vestidos lisos como en diseños estampados, para añadir más color y espectacularidad a los estilismos festivos. En su versión XL y con piedras de todos los tamaños, los hemos visto tanto en las pasarelas como en las redes sociales y en Selvática Artesanía cuentan con una amplia variedad de creaciones exclusivas aptas para las cuatro estaciones del año, que resultan especialmente llamativas y que ya ha llevado Sofía Palazuelo.

Tiaras, la pieza atemporal

Siempre han estado relacionadas con el universo nupcial, pero las búsquedas y el interés en redes sociales por estas piezas ha hecho que las tiaras de novia se conviertan en la pieza principal de multitud de looks de boda. En Carmen Marcos CCM conocen bien esta joya, que realizan desde cero completamente a medida en su atelier. “Primero la clienta solicita una cita, en esa primera visita se prueba algunas ideas que tenemos de muestra. Con ella, diseñamos desde cero un dibujo que sirva de base sobre lo que iremos trabajando. Lo digitalizamos y proponemos los materiales y piedras que compondrán la tiara. En la segunda cita se probará la montura y en las sucesivas iremos dando los remates finales. Además, durante todo el proceso vamos informando a la clienta y mostrando fotos de cómo vamos trabajando”. 700 clientas han pasado por sus manos solo para hacerse una tiara (las hay que apuestan por otro tipo de joyas o diseños) y han probado este proceso de realización de coronas para completar sus looks de novia o para acompañar una vestimenta propia de una fiesta popular.

Broches, una tendencia tan práctica como estilosa

En línea con los vestidos de novia con plisados y drapeados, al igual que sucede con los estilismos de invitadas que incorporan una capa, los broches se han convertido, no solo por necesidad, sino por estética, en un complemento muy demandado. Estas piezas tienen un lugar destacado en la colección de Carmen Marcos: “con un broche podemos transformar hasta el estilismo más sencillo en otro especial e incluso podemos hacer que una prenda muy simple y que no nos favorecía, nos encaje a la perfección y tenga un aire mucho más lujoso”.