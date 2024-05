Lexus incorpora al model RZ una nueva versión de tracción delantera

El RZ se presentó por primera vez como un modelo de tracción total (AWD), amplificando sus cualidades de SUV premium. Ahora Lexus ofrece más opciones y amplía el atractivo del RZ para llegar a un mayor número de clientes con la incorporación de una nueva versión de tracción delantera.



Esta versión supone un nuevo punto de acceso para la gama RZ, que no sacrifica ni un ápice de la esencia que le define como el primer vehículo eléctrico diseñado específicamente por Lexus. Con la misma artesanía y atención al detalle Omotenashi, el nuevo RZ 300e está concebido para hacer disfrutar al conductor de la conducción característica de Lexus –Lexus Driving Signature–, que transmite confianza, confort y control total en todo trayecto.

El nuevo Lexus RZ 300e, plantea un nuevo tipo de tracción y una opción mecánica impulsada por un único motor eléctrico situado en el eje delantero, con la que brindar más opciones a los clientes para encontrar el RZ que mejor se adecúa a sus necesidades y ampliar el atractivo del modelo. En esencia, el sistema eléctrico se mantiene igual salvo por la ausencia del motor y el inversor posterior, que se usan en las versiones con tracción total (AWD).

Como consecuencia, el RZ 300e, presenta una reducción de peso, que ofrece una autonomía superior. Dicha autonomía, se ve aumentada en el ciclo combinado WLTP hasta los 480 km, si hablamos de la versión equipada con llantas de aleación diseño Aero EV de 18 pulgadas y hasta los 419 km cuando se opta por la opción de las llantas de aleación diseño Premium EV de 20 pulgadas. Mientras que el caso de las versiones de tracción total (AWD), las cifras en el ciclo combinado WLTP, se mueven entre los 440 km y los 395 km, respectivamente.

El motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que equipa el RZ 300e sumado a la batería de iones de litio de 71,4 kWh, desarrollan una potencia máxima de 204 CV /150 kW, con un par máximo de 266 Nm disponible desde el primer instante. Esto garantiza una aceleración rápida en el 0-100 km/h de tan sólo 8,0 segundos.

El nuevo RZ 300e estará disponible en tres niveles de equipamiento denominados e-Business, e-Executive y e-Luxury, entre los que destacan opciones de serie como el volante y los asientos delanteros calefactados, el sistema multimedia Lexus Link Pro de 12,3 pulgadas con navegación premium integrada, climatizador Bizona con tecnología Nanoe X de purificación del aire, techo panorámico atenuable (en el acabado Luxury) o el eficiente sistema de calefacción radiante (disponible en Executive y en Luxury), y la practicidad del portón trasero eléctrico (disponible en Executive y en Luxury) y la comodidad del sistema de acceso manos libres Smart Entry.



Todo ello rematado con lo último en sistemas de seguridad de tercera generación de serie de la mano de Lexus Safety System+ 3.0, con soluciones que incrementan la seguridad y el confort al volante como el Sistema de Seguridad de Precolisión (PCS), con Dirección asistida de emergencia, y el Control de crucero adaptivo, así como la Dirección Asistida Proactiva (PDA), para una conducción más segura entre el tráfico urbano, más lento.

Un sistema de Monitoreo del Conductor (Driver Monitor) comprueba constantemente el nivel de alerta del conductor, y puede deiener suavemente el vehículo y activar las luces de emergencia. Mientras que el sistema de apertura electrónica suave e-Latch de Lexus, que incorpora una función de Asistencia de Salida Segura (Safe Exit Assist – SEA) que evita automáticamente que se abra una puerta cuando se acerca algún vehículo, bicicleta o motocicleta por detrás.

Se espera que las entregas a los clientes de los nuevos modelos FWD comiencen el próximo mes de septiembre.

LBX MATCH POINT

Inspirado en el mundo del tenis, Lexus incorpora a la gama LBX, un atractivo y exclusivo estilo en una serie limitada de 25 unidades bajo la denominación de LBX MATCH POINT. Este modelo ofrece un diseño único y evocador, que se personaliza en una serie especial limitada con la que conectar con los amantes de este deporte.



El LBX Match Point nace de la sorprendente y exitosa interpretación del compromiso de la marca Lexus con el mundo del tenis y que inicialmente ideado para el Trofeo Conde de Godo 2024, ha servido como inspiración para convertirse en una versión muy especial y exclusiva para sus clientes.

El mundo del tenis y sus colores, son los protagonistas de esta versión del Crossover pequeño de la marca, en la que se juega con detalles estéticos en color amarillo representando el color característico de las pelotas de tenis: en la parte frontal (fig. 1), en el labio inferior de la parte posterior, en el techo (fig. 2), y en los espejos retrovisores (fig. 3), sobre una carrocería decorada elegantemente en un tono Gris Berlín metalizado, rematada lateralmente con las características líneas de pista en las molduras decorativas del pilar C (fig. 4).



El diseño exterior se remata con unas llantas de aleación de 18 pulgadas y diseño exclusivo, terminadas en negro mate con detalles acentuados en amarillo, sobre los que puede leerse el nombre del modelo (fig. 5).

Interiormente, la conexión con el tenis la firman unos asientos de cuero tapizados en color Caramel, que juegan en un interior bitono con paneles laterales en cuero negro con pespuntes acentuados en color amarillo, que casan a la perfección con las alfombrillas firmadas con el logo MATCH POINT (fig. 6) y un llamativo botón de arranque (fig.7).

Las únicas y exclusivas 25 unidades del LBX MATCH POINT estarán disponibles a partir del mes de octubre por 45.700€.

LEXUS CON EL TENIS

El LBX MATCH POINT representa, una vez más, el apoyo de la marca al mundo del tenis, que se basa en los valores compartidos de perfección y excelencia, así como en el deseo de ofrecer experiencias increíbles.

Lexus es actualmente Partner Oficial de Automoción y Socio Platino del ATP Tour, el circuito de tenis profesional masculino de élite mundial.

LEXUS

Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable.

Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama completa de vehículos electrificados, que comprende la gama de modelos híbridos LC 500h, LS 500h, RX 350h, RX 500h L, ES 300h, UX 250h, NX 350h y el nuevo LBX, así como modelos 100% eléctricos como el UX 300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el Nuevo NX 450h+ y RX 450h+. Toda la gama dispone de Lexus Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus vehículos.

La frase del artista Ludacris: "Me encanta todo: desde los coches de la vieja escuela hasta los últimos vehículos deportivos o de lujo".