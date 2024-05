Por qué es peligroso tener una relación con una persona narcisista

Una relación amorosa siempre debe añadir más sensaciones positivas que negativas y generar un balance entre los deseos de ambos, para dar lugar a la armonía y el consentimiento pleno. Sin embargo, cuando una persona mantiene una relación con alguien narcisista, las emociones negativas prevalecen y el tiempo de convivencia pasa a ser agotador, desgastante e incluso peligroso. Por ello, Psico-yo explica que una unión amorosa con una persona narcisista nunca será buena ni sana para nadie. En este centro psicológico se ofrecen servicios de terapia especializada para ayudar tanto a víctimas como a alguien con este trastorno.

¿Por qué es insano tener una relación con una persona narcisista? Las personas narcisistas se caracterizan por pensar solo en sí mismas, dejando a un lado los sentimientos, deseos y metas de otras personas, para dar total importancia a las suyas. Por lo tanto, cualquier individuo que mantenga una relación amorosa con un narcisista deberá enfrentar con frecuencia conflictos e irrespetos hacia sus emociones y objetivos propios. Los narcisistas también se consideran a sí mismos los más atractivos y/o especiales, por lo que incitan u obligan a su pareja a admirarlos y recordárselos todo el tiempo. Esto crea una relación tóxica y dañina, donde siempre existirán discusiones severas cuando el narciso no sienta que recibe la atención, cariño y elogios que cree que merece. Por otra parte, este tipo de personas no son tolerantes a ningún tipo de crítica (aun las constructivas), así como consejos y recomendaciones que desafíen sus pensamientos. Como resultado de ello, no aceptarán que sus parejas les digan cómo deben hacer las cosas, qué están haciendo mal y de qué manera pueden mejorar ciertas actitudes.

¿Cómo identificar a un narcisista y romper una relación con él? El amor propio y egoísta, la sensación de ser los más especiales en el mundo terrenal y el no tolerar las recomendaciones, forman parte de las actitudes de un narcisista. Otras de las señales que permiten identificar a un narciso, es que suele culpar a otros y jamás asumir ser el causante de las cosas que no salgan exactamente como las planeó. Estos individuos proyectan sus complejos en los demás y no son capaces de lidiar con el fracaso ni la desesperanza. Los narcisos también son envidiosos, responden siempre con actitudes defensivas (especialmente si dañan su ego), humillan a los demás y carecen de empatía. Psico-yo explica que el 20% de la población actual tiende a mostrar comportamientos y/o pensamientos narcisistas, tóxicos o dañinos en una relación amorosa. Por ello, ofrece ayuda a las víctimas para iniciar la ruptura de la relación y recuperar la paz mental-emocional mediante terapias profesionales.

En situaciones como esta, las parejas pueden acudir a Psico-yo, un centro psicológico y de desarrollo personal que atiende problemas de parejas tóxicas o narcisistas. Psico-yo es un centro liderado por Maríola Moreno, psicóloga, psicoterapeuta, máster en neurociencias y especialista en el tratamiento de conflictos laborales, sociales, sexuales, intergeneracionales y de pareja.