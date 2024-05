Por qué el diseño web es tan importante para las campañas de marketing empresarial

No importa cuál sea el sector en el que opere una empresa, ya que en todos los casos se verá obligada a hacer frente a un alto nivel de competencia. Con el paso de los años ha ido a más, por lo que realizar una buena campaña de marketing empresarial pasa a ser fundamental si se pretenden obtener buenos resultados a nivel de clientes y facturación.



Dentro de este tipo de campañas hay varios puntos que adquieren una especial relevancia. Hoy hablaremos de uno de los más trascendentales: el portal online de la empresa en cuestión. Nos hemos puesto en contacto con una compañía especializada en diseño web Asturias para averiguar cuáles son los motivos que dan pie a que sea tan importante.

Es ideal para atraer a los usuarios

Día tras día son numerosísimas las búsquedas que tienen lugar a través de Internet. En algunos casos, los usuarios tratan de dar con contenidos relacionados precisamente con aquello que ofrece el negocio que pretende potenciar su marketing empresarial.

Si no cuenta con un sitio web, la competencia será la que acabe obteniendo las visitas. Todo cambia en caso de disponer de una página corporativa que ofrezca la información que los internautas esperan encontrar.

Eso sí, para obtener unos óptimos resultados en lo que respecta a la atracción de clientes potenciales, es recomendable invertir en otro apartado de toda campaña de marketing empresarial que se precie: el posicionamiento web. De esta manera se logra que la página aparezca en los primeros resultados de las búsquedas de palabras clave relacionadas.

En caso de que se pretenda conseguir esto último en un parpadeo, lo mejor que puede hacerse es otra estrategia englobada dentro del marketing empresarial: Google Ads. Eso sí, conviene decantarse por una agencia especializada que te asegure una buena tasa de retorno sobre la inversión, conocida por su acrónimo en inglés ROI.

Convierte las visitas en ventas o contrataciones

Atraer a los usuarios es un primer paso importantísimo. Sin embargo, de poco sirve si, cuando los internautas acceden al sitio web, deja que desear en varios aspectos que, en pleno 2024, son importantísimos.

Una buena campaña de marketing empresarial es aquella que incluye un diseño web profesional que se adapta a las necesidades no solo del negocio que pretende estar presente en la red, sino también del tipo de perfil que más visitará el portal en línea.

En líneas generales, hay varias características que son compartidas por la práctica totalidad de internautas: desean poder navegar por el sitio web sin dificultad alguna, por lo que la interfaz debe ser intuitiva, así como visualmente bonita. Por otra parte, ha de cargar rápidamente en todo tipo de dispositivos, evitando las típicas incompatibilidades o errores de visualización. Para esto último, no hay nada mejor que dar forma a una página responsive.

Aunque puede parecer poco relevante, es fundamental entender que ocho de cada diez usuarios que accederán a la web de una empresa lo harán navegando desde su smartphone. Por ende, si el portal online no se adapta bien a dispositivos con pantallas de determinado tamaño, las posibles ventas de productos o contrataciones de servicios terminarán perdiéndose.

Transmite una gran sensación de confianza

Las campañas de marketing empresarial en cierta medida se basan en el potenciamiento del branding. Mejorar la imagen de marca pasa por realizar varias acciones, resumiéndose una de ellas en diseñar una página web corporativa que transmita confianza a los usuarios.

Justo lo contrario sucede con los negocios que no tienen una web oficial. La intranquilidad se apodera de los clientes potenciales, quienes prefieren recurrir a la competencia. El motivo es claro: las demás empresas sí están representadas en la red por un portal online atractivo, funcional e intuitivo.

Eso sí, para que la sensación transmitida a los internautas sea la de confianza, es fundamental que el diseño web lo lleven a cabo profesionales con una dilatada trayectoria a sus espaldas.

La importancia de encargar el proyecto a una buena agencia

El simple hecho de estar presente en Internet no es suficiente. El tipo de visibilidad adquiere una gran trascendencia. Con tal de que sea el más adecuado en base a tu tipo de negocio, al sector y al público potencial, es esencial que deposites tu confianza en la mejor agencia posible.

EGOS es una de las más recomendables, ya que con su servicio de diseño web profesional da forma a portales online que generan un alto impacto. Por ende, son sinónimos de conversiones: los usuarios que encuentran la página navegando por la red pasan a ser clientes del negocio en cuestión.

El nivel de satisfacción de los negocios que apuestan por esta agencia especializada en marketing empresarial y en diseño web es tan elevado como la puntuación media de sus reseñas en Google: 5 estrellas sobre un máximo posible de 5.