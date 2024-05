España es el país más barato de Europa para adquirir electrodomésticos para la cocina

Actualmente, la adquisición de una nueva vivienda representa un desafío cada vez mayor para las familias, y con la creciente búsqueda de independencia o cambio de residencia, equipar una cocina se convierte en un factor clave. En un contexto en el que la tasa de inflación se sitúa en un 3,3 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el comparador de precios online idealo.es, llevó a cabo un estudio que revela que España se posiciona como el país europeo con los costes más asequibles para equipar una cocina nueva.





De acuerdo con el análisis, el precio medio de un kit de electrodomésticos para cocina es de 4.489,59 €, una cifra que se ha mantenido estable desde el año 2022, ya que apenas ha experimentado una ligera disminución del 0,02 % entre marzo de 2022 y marzo de 2024. En contraste, países vecinos han sufrido incrementos significativos, como un 22 % en Austria, donde el precio medio alcanza los 6.789,63 €. Asimismo, los costes han aumentado un 18 % en Italia (hasta los 5.424,64 €) y un 9 % en el Reino Unido (4.995,20 €) en el mismo período.

En esta misma línea, el kit de cocina analizado por el comparador de precios comprende el coste medio de electrodomésticos como frigorífico, placa de cocina, lavadora, horno, lavavajillas, campana extractora, microondas, tostadora, cafetera de cápsulas e italiana, robot de cocina y freidora de aire. Sin embargo, este conjunto de artículos básicos puede suponer un gasto significativo para muchos, de acuerdo con una encuesta reciente realizada por idealo, entre más de 1000 familias españolas, el 80 % de los hogares no logra ahorrar o ahorra menos de 500 € al mes.

Los robots de limpieza, los must del hogar español

En lo que respecta a la tecnología para el hogar, los dispositivos de limpieza automatizada están ganando protagonismo entre las familias españolas. Según el análisis de idealo, los robots de limpieza, que tienen un coste medio de 364 €, son cada vez más populares. Entre los más buscados se encuentran la Conga 2290 Ultra Home, seguida por la 360 S7 PRO, la Dreame D10 Plus, la Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, y la Roomba i3.

Por su parte, Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, comentó: "Esta tendencia puede estar influenciada por diversos factores, como las distintas opciones de crédito y planes de financiación disponibles, que repercute en los precios según el mercado. En el caso de España, es alentador observar que el coste de equipar una cocina nueva no solo es el más bajo de Europa, sino que además se ha mantenido estable en los últimos dos años".