Nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet para disfrutar de la conducción a cielo abierto

El motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros con doble turbocompresor tiene una potencia de 330 kW (449 CV) gracias a su turbocompresor y al compresor eléctrico adicional. Tiene un par máximo de 560 Nm (600 Nm en overboost hasta 10 segundos). El alternador arrancador integrado proporciona brevemente 17 kW (23 CV) adicionales de potencia de sobrealimentación y 205 Nm de par. También alimenta el sistema eléctrico de 48 voltios. Otras características técnicas del nuevo modelo son el cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, la tracción total totalmente variable AMG Performance 4MATIC+ y la dirección activa del eje trasero.



“El nuevo CLE 53 Cabriolet eleva las prestaciones características de AMG. El potente seis cilindros, la sofisticada suspensión y la tracción total variable lo convierten en un automóvil increíblemente dinámico con un amplio espectro de usabilidad. Una gran variedad de aspectos de diseño, como los pasos de rueda ensanchados y las grandes tomas de aire en la parte delantera, contribuyen a su aspecto deportivo. Es un verdadero coche de ensueño, muy divertido de conducir, no sólo en carretera, sino también en los viajes cotidianos”. Michael Schiebe, CEO de Mercedes-AMG GmbH and Head of Business Units.

Mercedes-Benz G-Class & Mercedes-Maybach

Diseño exterior con anchos pasos de rueda delanteros y traseros. Numerosos elementos específicos de AMG hacen que destaque el diseño de la carrocería. La parrilla del radiador en forma de A característica de AMG y las líneas afiladas y esbeltas de los faros Full LED crean el aspecto característico de la marca. Los faros DIGITAL LIGHT con y sin función de proyección están disponibles como equipamiento opcional. Incorporan elipses de luz diurna e iluminación azul en la base de los faros, lo que realza aún más el aspecto dinámico del coche. El llamativo paragolpes delantero se eleva en el centro para crear una forma de A ("A-Wing") que aloja una gran toma de aire para aumentar el flujo de aire. Lo mismo ocurre con las tomas de aire exteriores con dos aletas horizontales.

La musculosa zaga se caracteriza por superficies fluidas, transiciones suaves y luces LED en dos partes con cuerpos luminosos tridimensionales. Un elemento de diseño de color rojo oscuro conecta las luces traseras, enfatizando la anchura de la parte trasera del coche. Otros elementos destacables son los embellecedores dobles redondos del tubo de escape, que se integran armoniosamente en el paragolpes trasero.

El paquete opcional AMG Styling añade acentos aún más deportivos. Incluye inserciones en los paragolpes delantero y trasero, un labio spoiler en la tapa del maletero en negro de alto brillo y un difusor entre los embellecedores del tubo de escape. Para una personalización adicional se ofrecen opcionalmente los paquetes AMG Night y AMG Carbon.

Interior con equipamiento exclusivo AMG y pantallas específicas



Entre las llamativas características del interior se incluyen la pantalla del conductor independiente de 12,3 pulgadas totalmente digital y la pantalla central de 11,9 pulgadas orientada al conductor en formato vertical. Esta última cuenta con inclinación eléctrica de 15 a 40 grados para evitar reflejos de luz que distraigan la atención cuando la parte superior está descubierta. Otro aspecto destacado es la iluminación ambiental dinámica opcional con 64 colores. Las tiras de luz se extienden desde la cabina a través de las puertas y los paneles laterales traseros hasta detrás de los asientos traseros.

Para evitar que se sobrecalienten en verano, los asientos de cuero llevan un revestimiento especial que refleja las ondas infrarrojas del sol. Esta característica mantiene el cuero hasta 12 grados más frío a la luz directa del sol que el cuero estándar sin tratar. Incluso cuando la capota está cerrada, el interior se calienta menos gracias a las frescas fundas de los asientos.

Motor de seis cilindros en línea con alternador arrancador integrado y compresor eléctrico adicional

El nuevo CLE 53 4MATIC+ utiliza una versión ampliamente mejorada del acreditado motor turboalimentado de seis cilindros en línea y 3.0 litros M256. Denominada ahora M256M, esta versión del motor de altas prestaciones impresiona sobre todo por sus cámaras de combustión optimizadas con orificios de admisión y escape rediseñados. También cuenta con nuevos segmentos de pistón, inyección modificada y un nuevo turbocompresor, que ofrece una mayor presión de sobrealimentación de 1,5 bar (antes 1,1 bar). Esto se traduce en un mayor par motor de 560 Nm en funcionamiento continuo y 600 Nm en overboost durante un máximo de diez segundos.

Más importante que el par absoluto es la mejora de la acumulación de par y una respuesta más armoniosa del motor. Esto es posible gracias al compresor eléctrico adicional, que también se ha mejorado. Ahora puede funcionar de forma casi continua durante más tiempo, una mejora que los clientes notarán sobre todo en la gama media de revoluciones. Esto, a su vez, posibilitó la instalación de un turbocompresor más grande para un mayor rendimiento máximo.

La velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h puede aumentarse a 270 km/h con el paquete opcional AMG Driver. El equipo de frenos AMG de altas prestaciones está diseñado para estar a la altura de la potencia y las prestaciones del CLE 53 4MATIC+.

Tiempos de cambio adaptados, alta eficiencia: Cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

El motor de 3.0 litros en línea está asociado al cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, con tiempos de cambio cortos, rápida respuesta, función de doble embrague y múltiples reducciones. El cambio realiza inmediatamente los cambios ascendentes y descendentes, y es especialmente reactivo en el programa de conducción Sport+ y en el modo manual. La elección del programa de conducción facilita desde maniobras de aceleración dinámicas y tiempos de cambio adaptados, hasta un estilo de conducción que ahorra combustible. Las levas de cambio galvanizadas situadas detrás del volante a izquierda y derecha permiten el cambio manual.

Características a su alcance: AMG DYNAMIC SELECT

Los cinco programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT -Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual- permiten al conductor influir en las características del coche con sólo mover un dedo. Van de eficientes y confortables a altamente dinámicas, con modificaciones de parámetros importantes como la respuesta del motor, la transmisión, el tren de rodaje y la dirección. Independientemente de los programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT, el conductor puede pasar directamente al modo manual con el botón "M", lo que le permite cambiar de marcha exclusivamente con las levas del volante. El conductor también puede seleccionar individualmente los distintos niveles de dureza de la suspensión.

Tracción total AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable de serie

La tracción total completamente variable AMG Performance 4MATIC+ combina una tracción óptima para una conducción dinámica con un alto nivel de seguridad de marcha en todas las condiciones: sobre superficies secas, mojadas y resbaladizas. El control inteligente de la tracción total está integrado en la arquitectura general del sistema del vehículo, permitiendo transiciones continuas entre la tracción trasera y la tracción total. El par se distribuye en función de la situación de conducción. Cuando la conducción es moderada, es decir, cuando no es necesaria la tracción total, el eje delantero se desacopla para aumentar la eficiencia. A partir del ajuste ESP Sport, la distribución del par se centra más en la parte trasera. Y en el modo drift, el nuevo AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet funciona exclusivamente con propulsión trasera en toda la gama de revoluciones.



Suspensión independiente AMG RIDE CONTROL para un comportamiento más dinámico El CLE 53 4MATIC+ Cabriolet utiliza el tren de rodaje AMG RIDE CONTROL, desarrollado en Affalterbach, para una mayor agilidad, un paso por curva más neutro y una tracción mejorada. El tren de rodaje de muelles de acero, con un reglaje especialmente deportivo de los amortiguadores y una amortiguación regulable adaptativamente, combina una excelente maniobrabilidad con un elevado confort de marcha. La amortiguación de cada rueda se adapta a la situación de conducción y a las condiciones de la carretera.

Dirección paramétrica AMG de tres niveles y dirección del eje trasero de serie

La disposición de la dirección es otra característica que contribuye a aumentar el dinamismo y el confort. El CLE 53 4MATIC+ Cabriolet dispone de una dirección paramétrica AMG de tres niveles que se adapta al programa de conducción seleccionado. Al maniobrar y aparcar, la dirección apenas requiere esfuerzo. A velocidades más elevadas, el comportamiento adaptado de la dirección proporciona además al conductor una respuesta mucho más precisa en los reglajes de suspensión Sport y Sport+.

La dirección del eje trasero de serie funciona con un ángulo de giro máximo de 2,5 grados. Las ruedas traseras giran en esta medida en sentido contrario a las delanteras a velocidades de hasta 100 km/h (variable en función del ajuste AMG DYNAMICS). De este modo se acorta prácticamente la distancia entre ejes, lo que permite girar con mayor agilidad, reducir el esfuerzo de dirección y mejorar la maniobrabilidad, lo que se traduce en un radio de giro notablemente menor al girar o aparcar. A velocidades superiores a 100 km/h (variable en función de la configuración AMG DYNAMICS), las ruedas traseras giran en paralelo a las delanteras, hasta un máximo de 0,7 grados.

El paquete AMG DYNAMIC PLUS

El paquete opcional AMG DYNAMIC PLUS ofrece una serie de detalles de equipamiento especialmente deportivos para una experiencia de conducción aún más emocionante. Destacan el RACE START y el programa de conducción RACE con modo drift. El volante AMG Performance de microfibra MICROCUT dispone de botones para controlar rápidamente los programas de conducción y otros ajustes de manejo. Las pinzas de freno rojas con distintivo AMG delante y detrás subrayan el carácter deportivo del vehículo. Los soportes activos del motor garantizan un equilibrio entre confort y deportividad en la unión entre el motor y la carrocería.

La capota acústica de tela de serie también contribuye a que el coche sea totalmente apto para circular durante todo el año. Está disponible en negro, rojo y gris. La estructura multicapa con amplio aislamiento proporciona la base perfecta para ofrecer el mejor confort térmico en todas las estaciones. También reduce el ruido del viento y de la conducción. La capota se abre y se cierra en 20 segundos hasta una velocidad en carretera de 60 km/h. Por primera vez, funciona exclusivamente con electricidad, lo que la hace aún más silenciosa. El separador enrollable motorizado de serie separa automáticamente la capota plegada del resto del maletero.

La frase célebre Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes pilotos, y embajador de la marca Mercedes-Benz: “Dime cómo conduces tu auto y te diré cómo eres”.