El domingo pasado, no solo realicé una suculenta ruta, sino que me encontré en el camino una sabrosa historia. Salimos de Satué (Huesca) para coronar el sustancioso pico Oturia. Cuando bajaba coincidí en el camino con Olga, una profesora de biología encargada de impulsar las Olimpiadas españolas de biología. Al mismo tiempo que saboreábamos el tierno verdor de las montañas y el exquisito románico de Susín y Oliván.

Con un entusiasmo contagioso, me contó los detalles de la competición. Y en especial, la XIX Olimpiada Española de Biología (2024). Me dijo que había tres fases: la autonómica, la nacional y la internacional. Que ella tuvo el honor de acompañar a los tres representantes de Aragón en calidad de tutura. Que la fase nacional se organizó en la Universidad de Valencia desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de abril de 2024. Que, en esta última edición, el aragonés Eric Iglesias Sanllehí, había ganado la medalla de bronce. Pero que, en años anteriores, Aragón se llevó varias medallas de plata y de oro y una de ellas la ganó una de sus alumnas. Que empezaron siendo 15 Comunidades y que ahora participan 24. Que había costado mucho esfuerzo y dedicación poner en marcha el proyecto. Que tenían una página web con el nombre del título de arriba. Me confesó que allí se percató del orgullo que siente por la juventud de nuestros días.

Total, que con la jugosa conversación y el delicioso paisaje, el tiempo se nos pasó en un santiamén…