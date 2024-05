El 2 de agosto llegará a los cines ‘Tu madre o la mía: guerra de suegras’, la nueva comedia de Chus Gutiérrez

El 2 de agosto es la fecha elegida para el estreno en cines de ‘Tu madre o la mía: Guerras de suegras‘, la última película dirigida por Chus Gutiérrez (Nominada al Goya por ‘Sublet’ y directora, entre otras de ‘Retorno a Hansala’, ‘Ciudad Delirio’, ‘Sin ti no puedo’ o más recientemente, ‘De Caperucita a Loba’).





Los protagonistas de esta particular guerra de suegras son Carmina Barrios (Carmina y revienta, Carmina y Amén o El Silencio del Pantano) y la reconocida actriz mejicana Patricia Bernal (Guerra de likes, Amenaza roja, Damián, o Viaje por una larga noche) junto a los futuros contrayentes a los que dan vida, Salva Reina (Señor dame paciencia, La isla mínima, Hasta que la boda nos separe) y la actriz y compositora Paulina Goto (Bendita suegra, My little Pony), completando el reparto el actor mejicano Saúl Lisazo y Laura Galán (ganadora del Goya como actriz revelación por Cerdita).

‘Tu madre o la mía: Guerra de suegras ‘ es una comedia de enredos sobre la lucha de dos madres dispuestas a hacer lo que sea para decidir hasta el mínimo detalle de la boda recién anunciada de sus hijos. Producida por Esto También Pasará (‘La Familia Benetón‘, ‘El Refugio’, ‘Sin ti no puedo’, ‘Lobo Feroz’, ‘De Caperucita a Loba’) del gaditano Álvaro Ariza, la película ha sido rodada en Andalucía y Madrid.

‘Tu madre o la mía: Guerra de suegras ‘ es una comedia extrema que lleva al límite a sus personajes para mostrarnos un mundo distorsionado del amor de dos madres y dos mujeres opuestas, pero con un objetivo común: controlar a su hija y a su hijo, explica Chus Gutiérrez, quien vuelve a trabajar con Ariza por tercera vez tras películas como ‘Sin ti no puedo’ o ‘De Caperucita a Loba’. ‘Estás dos mujeres tan diferentes nos dan la oportunidad de hablar de todos nosotros, de nuestra incapacidad para confiar en gente aparentemente diferente y poder reírnos de nuestros prejuicios’, señala. ‘Hacer una película sobre una boda es un reto como cineasta porque se han contado tantas bodas diferentes que parece imposible encontrar un nuevo enfoque, una nueva mirada para narrar el sueño de dos enamorados que deciden tomar la decisión de unir sus vidas, pero Tu Madre o La Mía es una película vibrante, con colores intensos y excesos que tiene todos los ingredientes para que sea una película maravillosa’, explica.

‘Tu madre o la mía: Guerra de suegras‘, es una producción de Esto También Pasará y Guerra de Suegras A.I.E en coproducción con SDB Films, en asociación con BTF Media, AF Films, Latido y Mogambo, con la participación de Prime Video, Crea SGR, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo del ICAA. Llegará a los cines el próximo 2 de agosto distribuida por A Contracorriente Films y posteriormente a todos los hogares con Prime Video.