MasterD sobre las 3.000 nuevas plazas para opositar al Ejército

Una de las oposiciones más valoradas entre los jóvenes españoles es la del Ejército, que se convoca dos veces al año.

En 2024, el primer ciclo ha sido realizado en enero, con una convocatoria de 3.976 plazas. Por otra parte, se espera que en los próximos meses se publique la convocatoria del segundo ciclo a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, María Carmen Villarig, responsable de las oposiciones Ejército en la academia MasterD, señala que la convocatoria se realizará en el mes de junio y que se publicarán un número de plazas similar al de enero pasado.

Por lo tanto, ahora es el momento apropiado para que los aspirantes comiencen a prepararse para aumentar sus probabilidades de éxito en las oposiciones de tropa y marinería. Para tal fin, una de las academias más recomendables es precisamente MasterD. Esta escuela cuenta con una trayectoria de más de 30 años y excelentes tasas de aprobados, por lo que se ha posicionado como una de las empresas líderes en el sector de la capacitación para acceder a empleos públicos.

Las oposiciones al Ejército son distintas a las demás Las oposiciones al Ejército tienen características muy distintas a otros procesos para ingresar a cuerpos de seguridad del Estado. Una de las principales diferencias radica en el hecho de que las pruebas para militar de tropa y marinería no se basan en un listado de temas estructurado. Por el contrario, se realiza un conjunto de tests de índole variada que evalúan las competencias intelectuales, profesionales, sociales y personales de los candidatos para ejercer las funciones inherentes al puesto.

Por consiguiente, la preparación para participar en estos procesos debe basarse en un entrenamiento integral que ayude a los aspirantes a estar preparados para superar todo tipo de evaluaciones.

Al respecto, desde MasterD indican que su ciclo de apoyo para estas oposiciones se desarrolla teniendo en cuenta la metodología habitual que se aplica en estos procesos de selección. En términos generales, estas pruebas se desarrollan en dos fases. La primera consta de una parte de concurso, que representa el 30 % de la puntuación final, y una parte de oposición, que representa el 70 %.

A su vez, la segunda fase incluye 3 pruebas. Estas son un reconocimiento médico, un test de personalidad y evaluación física. Estas pruebas están dirigidas a medir las capacidades físicas y el perfil militar del aspirante. Cabe destacar que esta fase tiene un carácter eliminatorio.

La importancia de los méritos Tal como se ha expresado anteriormente, la primera fase del proceso selectivo se divide en dos partes. La primera parte es una prueba psicotécnica que permite evaluar las aptitudes intelectuales de cada aspirante, como son: las aptitudes verbales, numéricas, espaciales, mecánicas, perceptivas, de memoria y de razonamiento abstracto.

Por eso MasterD ofrece un programa integral de formación que contiene una base teórica de cada aptitud y trucos que ayudan a entenderlas. También se realizan, cientos de clases a la carta, ejercicios tipo test, juegos interactivos y simulacros de examen.

La segunda parte consiste en un concurso en el que valoran méritos generales, como, por ejemplo, permisos de conducir, titulación en idioma inglés o ser deportista de alto nivel, entre otras alternativas, además de méritos académicos y militares.

Segunda fase de las oposiciones al Ejército Asimismo, MasterD prepara a sus estudiantes para las pruebas relacionadas con la segunda fase del proceso de oposición: una prueba de personalidad en la que se valora el perfil del aspirante y su capacidad de adaptación a la vida militar.

En este caso, la academia ofrece material teórico y audiovisual, enfocado en enseñar al alumno en qué consiste un test de personalidad, los parámetros de medición y la importancia de la lectura comprensiva de las preguntas y respuestas para no cometer errores. También se trabajan el autoconocimiento y el equilibrio, además de realizar ejercicios prácticos.

Pruebas físicas y exclusiones médicas En lo concerniente a las pruebas físicas y el reconocimiento médico, MasterD se enfoca en explicar a sus alumnos cuáles son las marcas que se deben superar. De igual modo, esta academia dispone de un sistema de Personal Trainer 360º que permite valorar el estado físico del aspirante y diseñar un plan de entrenamiento personalizado adaptado al nivel y a la marca a conseguir. Al mismo tiempo, se elabora un plan de alimentación que favorezca la consecución de un estado físico óptimo para la plaza que se quiere obtener.

Por otro lado, el programa de preparación de oposiciones al Ejército de MasterD incluye módulos con información detallada sobre el cuadro de exclusiones médicas exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación. Además, se explican uno por uno los requisitos para los ciudadanos que quieren formar parte de la tropa y marinería española.

Por último, esta academia se mantiene actualizada sobre toda la información relacionada con los procesos de oposición y difunde noticias al respecto mediante su página web y sus redes sociales. En MasterD es posible encontrar el apoyo necesario para afrontar con éxito las oposiciones al Ejército.