Reforestación corporativa en España; CO2 GESTIÓN supera los 3 millones de árboles plantados

Cada árbol que se planta es una inversión en el futuro. Su capacidad para absorber CO2, regenerar suelos y proporcionar oxígeno convierte la reforestación en una herramienta imprescindible en la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, su impacto va más allá de lo ambiental: los bosques restaurados crean hábitats para la fauna, protegen los acuíferos y revitalizan zonas despobladas. En este escenario, la reforestación corporativa ha emergido como una solución en la que las empresas desempeñan un papel clave en la recuperación de los ecosistemas.

Con esta visión, CO2 GESTIÓN ha alcanzado un nuevo hito al superar los 3 millones de árboles plantados en España. A través de la reforestación corporativa, la empresa promueve la regeneración de entornos degradados, contribuyendo a la sostenibilidad y generando beneficios tangibles para la biodiversidad y las comunidades locales.

Empresas que siembran impacto: bosques corporativos a medida Cada empresa tiene la capacidad de transformar su compromiso ambiental en acciones concretas. Los bosques corporativos de CO2 GESTIÓN permiten a las compañías reducir su impacto ecológico mediante la absorción de CO2, mientras generan espacios naturales que contribuyen a la biodiversidad y al desarrollo sostenible.

Desde la identificación de terrenos adecuados hasta la plantación y el mantenimiento, cada proyecto se diseña para maximizar su impacto positivo. Además, estos bosques no solo ayudan a compensar emisiones, sino que pueden ser inscritos en el Registro de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), otorgando a las empresas reconocimiento oficial por su compromiso medioambiental.

Con más de 100 bosques creados, la iniciativa no solo reforesta, sino que impulsa el empleo rural y fomenta la educación ambiental, alineando los objetivos empresariales con la preservación del entorno natural. Los beneficios alcanzados incluyen la generación de más de un millón de horas de trabajo en comunidades locales y la creación de más de 2 millones de meses de oxígeno, consolidando el impacto positivo de la reforestación tanto en el medioambiente como en la sociedad.

Más que plantar árboles: experiencias de sostenibilidad en equipo Las acciones medioambientales adquieren un significado especial cuando son vividas en primera persona. Por ello, CO2 GESTIÓN organiza jornadas de teambuilding ambiental, en las que empresas y organizaciones participan activamente en la plantación y el cuidado de los bosques corporativos.

Guiados por expertos forestales, los participantes no solo plantan árboles, sino que aprenden sobre la regeneración de ecosistemas y la importancia de la conservación. Estas experiencias combinan sostenibilidad y cohesión de equipo, fortaleciendo la cultura corporativa mientras se genera un impacto real en el medioambiente.

Para garantizar el éxito de estas iniciativas, CO2 GESTIÓN proporciona todo el material necesario, desde herramientas hasta equipos de protección, asegurando que cada jornada sea eficiente y enriquecedora. Además, cada árbol plantado es supervisado a largo plazo para garantizar su arraigo y su contribución efectiva a la absorción de CO2.

Con más de 650.000 refugios de fauna creados y 600.000 toneladas de CO2 absorbidas, el trabajo de CO2 GESTIÓN demuestra que el compromiso ambiental puede ser tanto una estrategia empresarial como una acción de transformación ecológica.