La Tomatina 2024, ¿cómo adquirir las entradas?

La Tomatina es un festival popular muy reconocido en el mundo entero, que cada año atrae a cientos de personas en la temporada de verano. Se trata de un evento único que se lleva a cabo en Buñol, un pueblo cercano a Valencia, en el que los locales y turistas son protagonistas de una divertida y peculiar batalla vegetal con tomates específicos que proporciona la organización.

Cabe destacar que el uso de esta particular “munición” no supone un desperdicio alimentario, dado que surge del excedente de producción de tomates de empresas, con variedades locales ya maduras y que no superan los controles de calidad para el consumo.

A raíz del aforo limitado que tiene este festival, recomiendan reservar las plazas con suficiente anticipación. La plataforma digital latomatina.info es la página web oficial del evento donde se pueden adquirir las entradas para La Tomatina 2024.

Todo sobre La Tomatina 2024 El origen de La Tomatina se remonta a mediados de 1940, cuando un grupo de jóvenes inició una pelea de comida con tomates durante un desfile de Buñol. Lo que en aquel entonces parecía una acción espontánea y aislada, con el paso del tiempo se ha convertido en un evento divertido y tradicional. De hecho, en el 2002, La Tomatina fue declarada una fiesta de interés turístico internacional por la Secretaría General de Turismo.

Este icónico festival hoy se celebra cada año, el último miércoles de agosto, en los pintorescos escenarios urbanos que ofrece Buñol. Si bien la atracción principal es el épico lanzamiento de tomates en las calles y en la plaza del pueblo valenciano, también se realizan desfiles festivos con baile, música, carrozas y un concurso de cocina de paella.

Una característica fundamental de esta famosa fiesta es que los organizadores no utilizan tomates que se encuentren en los lugares de compra, sino que recurren a frutos pasados de maduración que no tienen salida comercial y no revisten un desperdicio alimentario.

Asimismo, cada tomate es guardado en una cámara controlada para que madure en su punto óptimo, con el objetivo de que alcance un tamaño justo y una textura blanda que minimice cualquier daño potencial al arrojarlo. No obstante, existen algunas recomendaciones para los turistas extranjeros como usar ropa cómoda y vieja y utilizar gafas protectoras para proteger los ojos, tanto de las semillas del tomate como del ácido del zumo.

¿Cómo comprar las entradas para La Tomatina 2024? Las plazas para la próxima edición de La Tomatina (28 de agosto) se pueden adquirir en la página oficial del evento, latomatina.info. Las entradas tienen un coste de entre 10 y 15 euros, lo que incluye el acceso a la plaza para disfrutar de la pelea de tomates. Asimismo, también está la opción de comprar tickets individuales del ayuntamiento de Buñol y packs especiales de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol y Comarca.

La plataforma además ofrece información detallada acerca de los accesos, las medidas de prevención e instrucciones para casos de emergencia.