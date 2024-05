Ingresos no declarados; Claves para una transacción transparente al vender la clínica dental

En el mundo de las clínicas dentales, como en cualquier otro negocio, existen diferentes formas de manejar las finanzas. Una práctica bastante común, es la de los ingresos no declarados. Este término se refiere al dinero que se gana, pero que no se reporta a las autoridades fiscales, con el objetivo principal de evitar pagar impuestos. Pero, ¿cómo afecta esta práctica a las clínicas dentales?

Los ingresos no declarados: arma de doble filo Los ingresos no declarados pueden parecer atractivos a primera vista. Después de todo, ¿quién no querría evitar pagar impuestos y mantener más ganancias? Sin embargo, este tipo de prácticas pueden tener graves consecuencias a largo plazo, especialmente si se está contemplando vender la clínica dental en el futuro.

Es importante comprender que los ingresos no declarados no son fáciles de justificar ante la atenta mirada de un potencial comprador o interesado en la clínica dental. Al no ser transparente con las autoridades fiscales es muy importante poder justificar de forma suficiente dichos ingresos para que los potenciales compradores no duden de la veracidad de los registros financieros. Y si esto ocurre, puede ser difícil conseguir un precio justo por la clínica.

¿Por qué es común en las clínicas dentales? El negocio dental puede ser bastante lucrativo, por lo que no es raro que algunas clínicas manejen grandes cantidades de dinero en efectivo. Esto puede hacer que sea tentador no declarar todos los ingresos. Además, la naturaleza personal de la atención dental puede dar lugar a relaciones informales entre el dentista y el paciente, lo que puede propiciar la no declaración de ingresos.

El valor de la transparencia A pesar de los desafíos, es esencial ser transparente acerca de tus ingresos si planeas vender tu clínica dental. Un historial financiero limpio y transparente puede hacer que la clínica sea más atractiva para los compradores, lo que puede traducirse en un precio de venta más alto. Además, la transparencia financiera puede ayudar a evitar problemas legales y a mantener una buena reputación en la industria.

Impacto de los ingresos no declarados en la venta de una clínica dental Hay que imaginar esto: después de años de duro trabajo y sacrificio, finalmente se decide vender la clínica dental. Sin embargo, se han venido reportando menos ingresos de los que realmente se han obtenido para disminuir las obligaciones fiscales. Ahora uno se pregunta, ¿cómo afectará esto a la venta de la clínica dental? La respuesta es simple, pero no será la que uno esperaba.

Los ingresos no declarados pueden disminuir el valor de la clínica dental en el mercado. Cuando los potenciales compradores analizan el negocio, lo primero que verán serán los informes financieros (Impuesto de Sociedades -modelo 200- o declaración de la renta -modelo 100-). Si se han estado declarando menos ingresos, los informes reflejarán una clínica dental menos rentable. Como resultado, el precio de venta puede verse afectado negativamente.

Los compradores buscarán transparencia: Los potenciales compradores querrán tener una imagen clara de la rentabilidad de la clínica. Si sospechan que se han estado subdeclarando los ingresos, pueden desconfiar y considerar que hay más aspectos del negocio que no están siendo revelados. Esto puede llevar a una pérdida de confianza y potencialmente a la pérdida de la venta.

Los ingresos no declarados crean riesgos legales: Al vender la clínica, se podría ser objeto de una auditoría por parte de las autoridades fiscales. Si descubren que se han estado ocultando ingresos, se debería hacer frente a multas y sanciones significativas.

Por lo tanto, es fundamental que se considere cómo las decisiones fiscales pueden impactar la venta de la clínica dental en el futuro. Aquí hay algunos consejos de expertos que se pueden tener en cuenta:

Consejo 1: Mantener registros financieros precisos Una vez se decida vender la clínica, es el momento de declarar todos los ingresos para poder subir la rentabilidad de la clínica (EBITDA) registrando todos los ingresos en los registros financieros (modelos oficiales presentados ante la AGT). Asegurarse de que estos reflejen con precisión los ingresos y gastos de la clínica dental. Esto no solo ayudará a establecer la confianza con los compradores, sino que también evitará problemas con las autoridades fiscales.

Consejo 2: Considerar la ayuda de un profesional Si alguien no está seguro de cómo manejar las finanzas o impuestos, puede considerar contratar a un asesor financiero. Pueden ayudar a comprender las implicaciones de las decisiones fiscales y a prepararse para la venta de la clínica dental.

En resumen, los ingresos no declarados pueden tener un impacto significativo en la venta de la clínica dental (que no se tengan en cuenta para calcular el precio de venta de la clínica, que acostumbra a ser el EBITDA por un múltiplo determinado). Para maximizar la venta, es mejor practicar la transparencia financiera y mantener registros precisos de los ingresos.

Consejo 3: Registro de ingresos no declarados Si se ha optado por no declarar algunos de los ingresos, es importante llevar un registro paralelo detallado y exhaustivo de estos ingresos no declarados. En este registro, se debe incluir información como el nombre del cliente, el tratamiento realizado, el importe no declarado, la fecha de pago y la forma de pago utilizada. Mantener un registro completo y preciso de estos ingresos puede ser útil si el comprador realiza investigaciones sobre el negocio antes de la venta.

En el proceso de venta, si el comprador realiza preguntas sobre ingresos no declarados, tener este registro paralelo puede ayudar a demostrar la existencia de esos ingresos y proporcionar evidencia de su legitimidad. El comprador puede hacer 5 llamadas al azar, preguntando por esos ingresos no declarados y si los clientes responden lo que indica el registro paralelo puede que el comprador los valore a la hora de determinar un precio. Esto puede influir positivamente en la percepción del comprador sobre la rentabilidad de la clínica y, en última instancia, en la negociación del precio de venta.

Cualquier otra fórmula que no sea esta tiene poca salida para la justificación de dichos ingresos (p.ej. justificación de ingresos no declarados por aprovisionamiento de materiales – implantes-, ya que estos pueden ser puestos en otros centros por el mismo profesional).

Sin embargo, es importante enfatizar que la mejor práctica es siempre declarar todos los ingresos de manera adecuada y mantener la transparencia financiera desde el principio. El registro paralelo de ingresos no declarados es una medida de precaución en caso de que se hayan tomado decisiones fiscales que se deban explicar durante la venta de la clínica dental.

Cómo garantizar una transacción transparente al vender la clínica dental Para asegurar una transacción transparente en la compraventa de la clínica dental, se invita a consultar el artículo de Traspaso Dental, donde se encontrará una guía completa y consejos esenciales para llevar a cabo este proceso con éxito.