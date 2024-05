Loop Industries y Ester Industries Ltd. acuerdan construir una planta de fabricación Infinite Loop

Se llevará a cabo en la India para producir rDMT, rMEG y polímeros especiales a partir de poliésteres residuales con una huella de carbono significativamente menor. Se preve una elevada rentabilidad gracias a una inversión de capital total de aproximadamente 165 millones de dólares, unos precios favorables para el sector y un entorno de bajos costes de explotación Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (la "Compañía" o "Loop"), una empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular de plásticos/fibras mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno ("PET") y fibra de poliéster 100% reciclados, ha concluido un acuerdo con Ester Industries Ltd. ("Ester"). ("Ester"), uno de los principales fabricantes de películas de poliéster y polímeros especiales de la India, para formar una empresa conjunta al 50% en la India ("India JV"). El objetivo de la JV en la India es construir y operar una planta de fabricación Infinite Loop™ en la India que producirá una oferta única de productos de tereftalato de dimetilo reciclado ("rDMT"), monoetilenglicol reciclado ("rMEG") y polímeros especiales de menor huella de carbono en la India, utilizando la tecnología Infinite Loop™ que ofrece ventajas significativas sobre el reciclaje mecánico tradicional de PET.

Loop y Ester tienen una relación de trabajo bien establecida, con Ester produciendo Loop™ PET para los clientes de marca global de Loop durante los últimos cuatro años. La India JV aprovecha el conjunto de habilidades complementarias de cada socio mediante la combinación de la tecnología innovadora de Loop y la base de clientes global bien establecida con casi 40 años de producción de polímeros especializados de Ester, la competencia operativa y la experiencia local, incluyendo el abastecimiento de plástico PET y materias primas de residuos de fibra de poliéster.

El tamaño del mercado mundial de especialidades químicas de DMT y MEG se estima en 28.000 millones de dólares y se prevé que crezca a una tasa interanual del 3,7% hasta 2033. Se espera que la planta Infinite Loop™ India produzca 70.000 toneladas de rDMT y 23.000 toneladas de rMEG al año, y Ester se encargará de convertir el rDMT y el rMEG en diversos grados de polímeros especiales. La instalación prevista en la India puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 70% en comparación con el DMT y el MEG vírgenes fabricados a partir de combustibles fósiles1, ofreciendo a las empresas químicas un complemento sencillo y una alternativa circular que les ayude a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Las ofertas de productos rDMT y rMEG fabricados en las instalaciones de Infinite Loop™ en la India representan una expansión estratégica de productos en un entorno de fabricación de bajo coste que complementa el actual negocio de fabricación de plástico PET y fibra de poliéster de Loop e impulsará el crecimiento al abordar la gran y creciente demanda del mercado. Esta expansión permite que la tecnología Infinite Loop™ llegue a nuevos mercados y atienda a una gama más amplia de clientes de múltiples sectores, como la electrónica, la automoción, el textil, la cosmética y el envasado.

La planta de la India aprovechará la tecnología Infinite Loop™ y el paquete de ingeniería existente, lo que acelera el plazo para la colocación de la primera piedra, prevista para finales de este año. El abastecimiento de materia prima para la instalación, en la que hay abundante suministro de residuos textiles en la India, está muy avanzado y los socios han contratado a una empresa externa para buscar y asegurar el terreno para la instalación. Se espera que la construcción concluya a finales de 2026 y que las operaciones comerciales comiencen a principios de 2027.

La empresa conjunta india ofrece una atractiva rentabilidad económica sin necesidad de una prima sustancial vinculada a la sostenibilidad. La inversión total de capital se estima aproximadamente en 165 millones de dólares.

Arvind Singhania, presidente y consejero delegado de Ester Industries Ltd., comentó: "Ester y Loop mantienen una larga relación de trabajo con una profunda alineación de valores y un compromiso compartido con la circularidad y el impulso del cambio sostenible. Esta asociación refuerza nuestra dedicación al avance de soluciones sostenibles en la industria de polímeros y, al aprovechar la tecnología de Loop junto con nuestras décadas de experiencia en la producción de polímeros, contribuiremos a reducir la huella de carbono de nuestros productos, satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros clientes".

Daniel Solomita, fundador y consejero delegado de Loop, comentó: "Nuestra asociación con Ester refleja una alineación estratégica basada en nuestros valores compartidos de sostenibilidad e innovación y combina las áreas de especialización de ambas empresas. El mercado de especialidades químicas ofrece una oportunidad única para ampliar el alcance de nuestra tecnología Infinite Loop más allá del PET y la fibra de poliéster. La demanda por parte de los clientes de rDMT, rMEG y polímeros especiales producidos con nuestra tecnología es fuerte debido a las escasas opciones viables disponibles actualmente en el mercado".

Las instalaciones de Infinite Loop en la India representan una gran oportunidad para que Loop forme parte de la economía de más rápido crecimiento del mundo y aproveche las ventajas de operar en un entorno de fabricación de bajo coste. Vemos la India y esta asociación con Ester como una gran oportunidad de crecimiento para una futura expansión.

"Este planteamiento nos permite optimizar la rentabilidad, ampliar nuestra presencia en mercados clave e impulsar un crecimiento sostenible, maximizando al mismo tiempo el valor para el accionista".