El mercado del juguete de Madrid celebra el día de la fuerza

Madrid, 29 de abril de 2024. El 4 de mayo se ha vuelto una fecha especial para los fanáticos de la saga de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, creada por George Lucas. ¿Por qué? Eso se debe a la frase "Que la fuerza te acompañe" o en inglés "May the force be with you", que se escucha en Star Wars.

Unirse a la Celebración Galáctica en el Mercado del Juguete de Madrid este 4 de mayo, ¡es posible!

El épico universo de Star Wars se encuentra nuevamente al alcance de todos los aficionados este próximo 4 de mayo en el Mercado del Juguete de Madrid en el centro comercial Plaza de Aluche.

¡Hay que prepararse para sumergirse en una jornada llena de emoción, aventura y la Fuerza!

Como una fecha ya icónica para los seguidores de la saga galáctica, el 4 de mayo es conocido como el Día de la Fuerza, un momento para celebrar la influencia duradera de Star Wars en la cultura popular. Y qué mejor manera de conmemorar esta ocasión que reuniendo a los amantes de la saga en un evento donde se podrá encontrarse cara a cara con los personajes favoritos de Star Wars y hasta desfilar junto a ellos luciendo el mejor traje.

"¡Que la Fuerza te acompañe mientras caminas entre jedis, siths, stormtroopers y muchos más!"

Durante todo el día, habrá una feria de juguetes desde las 10 de la mañana hasta las 20:00 horas donde se podrá adquirir aquellas piezas que faltan en la coleccion o comprar artículos relacionados con la saga galáctica más fructífera y conocida. Desde los más pequeños hasta los más grandes fanáticos, habrá algo para todos en este día lleno de magia galáctica.

Con esta celebración, se concluye el especial anual de Star Wars, y están seguros de que ha sido una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Agradecen a cada uno de ustedes por ser parte de esta aventura intergaláctica y esperan haber cumplido con sus expectativas.

No hay que perderse la oportunidad de sumergirse en el universo de Star Wars y vivir una experiencia que se recordará mucho tiempo después. Hay que marcar en el calendario el 4 de mayo y unirse a ellos en el Mercado del Juguete de Madrid para celebrar el Día de la Fuerza como nunca antes.

"¡Nos vemos en una galaxia muy, muy cercana!"

Continuan con el ¡Concurso de "Fotografíate con su Ar-tu-ri-to!

El Centro Comercial Plaza de Aluche entrega un Funko de regalo a la mejor foto con Arturito en cada feria del Mercado del Juguete de Madrid, las bases están en los mupis del centro comercial.

El Mercado del Juguete de Madrid es una feria/exposición de juguetes antiguos, custom, colección, regalo y despiece que se viene realizando desde 2007 en diferentes puntos de la capital, esta feria se ha convertido en los últimos años en una de las citas más importantes del calendario nacional de eventos relacionados con el juguete. Es una feria para coleccionistas, pero también para pasar el día en familia en un ambiente ameno, divertido y con entrada y parking gratuitos.

El tipo de juguete es: #playmobil #Lego #figuradeaccion, muñecas, reborn, despiece, tente, tren, coches miniaturas, Funko pop y un largo etc.

Los organizadores del evento invitan a todos los aficionados a los juguetes y el coleccionismo a marcar la fecha en sus agendas:

Horarios:

4 de mayo

C.C. Plaza de Aluche Avda. de los Poblados, 58, 28044 Madrid.

Feria de 10.00 a 20:30 horas

Desfiles a las 12 y a las 17:00 horas

Entrada y parking gratuitos.

Metro: M-5

Autobús: 121, 131, 138, 17, 31, 492, 562, 571

C-5

Para obtener más información sobre los expositores, las categorías de juguetes disponibles y cualquier otro detalle, se anima a los interesados a contactar a través del correo electrónico info@juguetedemadrid.es.

Sitio web del evento: juguetedemadrid.es