Maxiloto explica cómo jugar a la Bonoloto Online

La Bonoloto es un juego de azar administrado por Loterías y Apuestas del Estado. En este juego, los participantes eligen una combinación de seis números de un rango que va del 1 al 49. Durante el sorteo, se extraen seis números principales, además de un número complementario y un reintegro. Los jugadores pueden ganar premios acertando desde tres números hasta los seis principales, el complementario y el reintegro.

Este juego, que se introdujo en España en los años 80. En la actualidad, la bonoloto es el sorteo estatal más económico, ya que cada boleto tiene un coste de solo 0,50€. Su bajo precio permite jugar más números sin invertir mucho dinero, lo que aumenta las posibilidades de ganar algún premio.

Ahora tienes la opción de participar en la bonoloto online de manera segura utilizando cualquier dispositivo. Para jugar a la bonoloto online, simplemente es necesario crear una cuenta de usuario en la plataforma y seleccionar los números en el sitio web. Puedes adquirir los boletos sin salir de casa utilizando la tarjeta de crédito, el monedero de Maxiloto, mediante transferencia bancaria o con tarjetas virtuales (uPay). Posteriormente, enviaremos los boletos escaneados a la dirección de correo electrónico. Maxiloto cuenta con la certificación y garantía de pago seguro otorgada por la entidad Thawte.

¿CUÁNDO SE REALIZA EL SORTEO?

Actualmente, se llevan a cabo sorteos de la bonoloto todos los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En la página web, podrás encontrar los resultados y la combinación ganadora de cada sorteo correspondiente a los mencionados días.

La combinación ganadora de la bonoloto se determina extrayendo 6 bolas numeradas de un conjunto de 49 que se introducen en el bombo. Además de los seis números que conforman la Combinación Ganadora, se extrae un séptimo número conocido como Complementario, el cual otorga un premio adicional a los acertantes de 5 números que también acierten este número.



Cabe destacar que el jugador no selecciona el número complementario; esta cifra es un número adicional que se obtiene durante el sorteo y que debe coincidir con uno de los números de la combinación.

PREMIOS DE LA BONOLOTO

El Sorteo de Bonoloto destina el 55% de los ingresos de cada sorteo a premios. Los premios de la bonoloto se distribuyen de la siguiente manera:

Premio de Primera categoría Bonoloto (6 Aciertos)

Se asigna el 45% de los ingresos a partes iguales entre aquellos que acierten los seis números de la combinación ganadora en una sola apuesta.

El premio de Primera Categoría (6 aciertos) en la Bonoloto puede cambiar, ya que depende de los ingresos del sorteo y del número de acertantes en esa categoría.

Se establece un fondo de premios que representa un porcentaje predeterminado de los ingresos del sorteo. A partir de este fondo, se distribuyen los premios en cada categoría según la proporción establecida.

- Premio de Segunda categoría Bonoloto (5+C aciertos)

Se asigna el 24% de los ingresos a partes iguales entre todos aquellos que acierten los cinco números de la Combinación Ganadora en una sola apuesta y además acierten el número complementario.

- Premio de Tercera categoría Bonoloto (5 Aciertos)

Se asigna el 12% de los ingresos a partes iguales entre aquellos que acierten cinco números de la Combinación Ganadora en una sola apuesta.

- Premio de Cuarta categoría Bonoloto (4 Aciertos)

Se asigna el 19% de los ingresos a partes iguales entre aquellos que acierten cuatro números de la Combinación Ganadora en una sola apuesta.

- Premio de Quinta categoría Bonoloto (3 Aciertos)

Premio fijo de 4 Euros.

También se recibe un premio cuando el número designado como Reintegro en el boleto coincide con la bola extraída en el sorteo destinada a ese premio.

¿CÓMO JUGAR A LA BONOLOTO MÚLTIPLE?

Tienes la opción de realizar múltiples jugadas con un mayor número de números () eligiendo más boletos de la bonoloto utilizando las flechas ubicadas justas encima de los números. Después de completar las selecciones, simplemente presiona el botón de validar apuesta.

Al participar en la bonoloto múltiple en línea, se están aumentando oportunidades de ganar los premios hasta un 17%.

¿QUÉ ES LA BONOLOTO REDUCIDA?

Las opciones de reducción de la bonoloto en línea ofrecen la oportunidad de jugar más números por menos dinero.

Cuando se opta por la bonoloto reducida, se decide no participar en algunas de las combinaciones posibles. Esto significa que las posibilidades de obtener premios mayores disminuyen, pero tienes una mayor garantía de éxito en premios menores. Al no perseguir el premio total, el costo de la jugada se reduce. De esta manera, con la misma cantidad de dinero, puedes realizar más apuestas y jugar con más números.

En Maxiloto, hay disponibles sistemas de reducción de la bonoloto online.

¿QUÉ ES UNA BONOLOTO CONDICIONADA?

Se trata de un método de juego en el que puedes emplear una variedad de filtros para descartar combinaciones que no resulten relevantes, lo que permite reducir significativamente el costo de participación.

Si logras acertar los 6 números de la combinación "base" y cumples con todos los criterios de filtro seleccionados, siempre conseguirás los 6 aciertos.

¿Como jugar a la bonoloto condicionada?

En Maxiloto, ahora tienes la opción de participar en la bonoloto condicionada online. Este sistema de juego permite aplicar ciertos criterios a las combinaciones de la apuesta, lo que permite jugar con una gran cantidad de números a un coste significativamente más bajo. De esta manera, este método aumenta las probabilidades de acertar, al mismo tiempo que reduce el coste en comparación con las apuestas múltiples estándar.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS CONDICIONADOS Y LOS REDUCIDOS?

Los esquemas reducidos de la bonoloto se pueden describir como un sistema especial condicionado, donde, por ejemplo, al jugar una reducción de 5, si se aciertan 6 números de la combinación "base", se garantiza un premio de 5 aciertos. En los esquemas reducidos, la suerte juega un papel importante para determinar si la reducción es efectiva o no.

Por otro lado, los esquemas condicionados de la bonoloto solo se ven afectados por los filtros seleccionados. De esta manera, siempre que se cumplan las condiciones (filtros) elegidas, obtendrás los mismos aciertos que en la combinación "base".

COMPROBAR BONOLOTO QR: DESCARGA LA APP

Con la Aplicación móvil de Maxiloto, disponible tanto en IOS como en Android, podrás verificar el boleto mediante código QR de manera rápida y sencilla. La aplicación cuenta con un escáner de QR que permite verificar los premios de todos los sorteos de manera instantánea.

La aplicación de Maxiloto es completamente gratuita. Su objetivo es proporcionar la mejor experiencia de usuario y la máxima comodidad posible. Con ella, podrás verificar si el boleto ha sido premiado y conocer el importe que has ganado.