Cómo saber si el aire acondicionado funciona bien

Mantener una buena temperatura dentro del hogar es esencial para crear un ambiente confortable, ideal para tener una buena calidad de vida. Ahora que se acerca la época estival, suben las temperaturas, alcanzando en determinados días cifras extremas; por esa razón, es necesario tener un aparato de aire acondicionado que funcione a la perfección, para pasar estos meses en las mejores condiciones posibles y evitar situaciones que podrían afectar a la salud, como son los temidos golpes de calor.

A pocas semanas de la entrada del verano, y con los últimos récords de temperaturas batidos, se hace imprescindible contar con un hogar refrigerado gracias a los aparatos más eficaces de aire acondicionado. Por tanto, es necesario proceder a su instalación cuando antes o, en caso de contar con uno, revisar que esté funcionando a la perfección.

Funcionamiento de un aparato de aire acondicionado

Es fundamental comprender el funcionamiento normal del aire acondicionado para evitar preocupaciones derivadas de la falta de conocimientos. Sin embargo, cuando surge una avería, es recomendable recurrir a profesionales especializados en climatización que ofrezcan servicios de reparación de aire acondicionado en tu área cercana.

Para aquellos usuarios que se preguntan cómo funciona el aire acondicionado, la respuesta es que estos sistemas de refrigeración trabajan con ciclos frigoríficos, lo que quiere decir que no generan aire frío, sino que extraen el calor del aire del espacio que climatizan mediante cambios en el estado del gas refrigerante. De este modo, consiguen bajar la temperatura del ambiente.

Para aquellos que no estén seguros de si su aire acondicionado funciona correctamente, estas claves le vendrán bien para asegurarse de que el equipo de climatización funciona en óptimas condiciones; antes de que empiecen a llegar las olas de calor a España, cada vez más frecuentes, duraderas y severas, como se viene demostrando en los últimos años.

4 señales de que el aire acondicionado se encuentra en buen estado

Revisar el funcionamiento normal del aire acondicionado es esencial para comprobar que todo está correcto antes de que llegue el calor y los técnicos de reparación tengan la agenda llena, haciendo más difícil su disponibilidad para revisarlo.

1. La temperatura desciende La forma más evidente de saber que tu aire acondicionado funciona bien es comparar su capacidad para enfriar una estancia. Una manera fácil y rápida de comprobar si el aparato de aire acondicionado funciona correctamente es cerciorarse de que enfría la sala en la que se encuentra instalado.

Si, por el contrario, se enciende el aparato y en un tiempo prudencial no se aprecia un descenso de temperatura, esto significa que algo está fallando y se debe revisar.

2. Buena ventilación Los aires acondicionados que funcionan correctamente deben presentar una buena capacidad de ventilación. Si esta es escasa, quiere decir que el aire no está pasando bien a través del filtro y, por tanto, debe ser reemplazado.

Otro factor a tener en cuenta es si hay mal olor, pues, aunque el aire acondicionado esté funcionando bien, esto podría indicar que el circuito esté infectado con bacterias, polvo, hongos... Lo más recomendable en estos casos es avisar a un técnico para que lo revise y, en caso de ser necesario, le aplique un tratamiento bactericida.

3. Silencioso Hoy en día, a no ser que se trate de un aire acondicionado muy antiguo, estos aparatos son bastante silenciosos. Por este motivo, uno de los síntomas que activan una señal de alerta es la aparición de ruidos extraños cuando está en funcionamiento. Habitualmente, esos sonidos raros se deben o bien a que el refrigerante ha sido contaminado, o bien a que existe alguna manguera mal conectada dentro del sistema. También es posible que algunas piezas se hayan desgastado con el tiempo y no estén cumpliendo su función principal.

En cualquier caso, lo recomendable es que un especialista determine cuál es la verdadera causa del problema y le dé una solución antes de que pueda originarse una avería de mayor magnitud y, en consecuencia, una reparación más costosa y complicada.

4. Sin fugas de agua ni acumulación de humedad Un aire acondicionado en buen estado no presenta ninguna pérdida de agua ni acumula humedad. Por este motivo, un claro síntoma de que algo no va bien es que gotee, lo cual indica que podría tener alguna fuga de agua que necesitaría ser revisada cuanto antes. Normalmente, son problemas relacionados con el drenaje o con alguna de las piezas internas del aparato.

Por otro lado, es conveniente observar que no se produzca condensación en las ventanas, señal de que el aparato no se está deshaciendo correctamente de la humedad y, por lo tanto, no estará enfriando de manera adecuada. La causa más probable en este caso será la falta de refrigerante en el circuito. No obstante, solo los expertos pueden dar un diagnóstico adecuado.

En definitiva, ha llegado el momento de revisar el aire acondicionado para asegurarse de que funciona correctamente de cara a los meses de verano, que están a la vuelta de la esquina. Es importante revisar las claves que se han dado en este artículo para comprobar que todo va bien y, en caso de no ser así, contar con la ayuda de un profesional para que realice un diagnóstico certero y solucione el problema antes de que suban las temperaturas y sea necesario un espacio fresco en el que descansar.