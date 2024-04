‘Oro líquido’ más seguro y de calidad gracias a los avances tecnológicos

El proyecto ESPECTROLIVE desarrolla soluciones innovadoras que permiten a la industria oleícola ofrecer aceites de oliva de alta calidad y libres de residuos fitosanitarios.

Un nuevo horizonte se vislumbra en la industria del aceite de oliva con el lanzamiento del proyecto ESPECTROLIVE, que promete transformar la forma en que se produce y se garantiza la calidad del aceite de oliva.

Los fitosanitarios, aunque esenciales para proteger los cultivos contra plagas y enfermedades, plantean preocupaciones sobre su presencia en los aceites de oliva. El proyecto ESPECTROLIVE se ha centrado en la aplicación de técnicas de espectroscopía y nariz electrónica para realizar una supervisión en tiempo real de la producción de aceite de oliva, garantizando el cumplimiento de los límites reglamentarios para estos compuestos y asegurando la calidad del producto final.

Esta iniciativa está liderada por INOLEO, clúster del sector oleícola, en colaboración con ISR, AOTECH, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Jaén y secpho, clúster de deep tech. El consorcio está comprometido en encontrar soluciones innovadoras que permitan a la industria oleícola ofrecer aceites de oliva de alta calidad y libres de residuos fitosanitarios, avanzando hacia una producción más eficiente y segura, que beneficie tanto a los productores como a los consumidores.

En este contexto, AOTECH, junto a las demás empresas que forman el consorcio de este proyecto, ha analizado la aplicabilidad de la tecnología NIR (Near-Infrared Spectroscopy) de punto en el rango de 900 a 1700 nm en la caracterización y detección de fitosanitarios in situ en aceituna entera.

Para ello, ha empleado el equipo AONIR, un equipo diseñado para trabajar en línea desarrollado por AOTECH. Con base en los resultados obtenidos, se ha comprobado que los modelos cualitativos generados podrían considerar esta tecnología como un método óptimo de “screening” para la detección de fitosanitarios previo a aceptación de la aceituna para ser procesada.

La tecnología Raman, específicamente la espectroscopía Raman confocal, combinada con el análisis de datos multivariantes, ha sido utilizada por la Universidad del País Vasco y ha demostrado ser una opción viable para detectar productos fitosanitarios en aceitunas enteras in situ, asegurando el cumplimiento de los límites reglamentarios para estos compuestos en aceites de oliva.

La Universidad de Jaén, a través de su Instituto Universitario En Olivar Y Aceites De Oliva (INUO), ha empleado en sus ensayos tecnología NIR en un rango de longitud de onda de 400 a 1100 nm. Los resultados iniciales obtenidos muestran que esta tecnología presenta cierta potencialidad para la detección de productos fitosanitarios, fundamentalmente en aceitunas. Sin embargo, los espectros de aceitunas sin hojas son más fáciles de interpretar que aquellos de aceitunas con hojas.

Por su parte, la Unidad de Robótica y Automatización de la misma Universidad ha trabajado en la investigación y desarrollo de una metodología basada en visión hiperespectral. Los resultados acometidos con esta tecnología han sido muy favorables, pues los modelos de predicción desarrollados han permitido detectar con éxito un 95 % de las aceitunas contaminadas con distintos fitosanitarios (Diflufenican, Oxifluorfen, Deltametrina, Lambda-Cihalotrina y Tebuconazol). Cabe destacar que todas las aceitunas detectadas como contaminadas superaron el límite máximo de residuos presentes en el aceite producido.

En definitiva, con estos hallazgos tan esperanzadores, ESPECTROLIVE busca no solo mejorar la calidad del aceite de oliva, sino también reducir el desperdicio alimentario y aumentar la eficiencia en la producción. Además, el proyecto responde a las demandas del mercado internacional, especialmente en lo referente a los requisitos de "residuo cero" exigidos por algunos países para la exportación de aceites de oliva. Los próximos avances del proyecto, que aún sigue su desarrollo, darán como resultado una solución tecnológica sólida y fiable para poner a disposición de la industria.

Cabe destacar que se trata de un proyecto que ha sido beneficiario de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.