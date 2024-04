Un libro con muchas voces. Descubre ‘La huella del maquis’

Resulta admirable encontrarse con un libro que guarda sus raíces en la investigación académica y en la fusión de las pasiones por la tradición oral y la ilustración. La cantidad de datos, citas, reflexiones minuciosas, relatos, trazos y nombres aparecen de una manera tan acertada, que en conjunto configuran ese terreno seguro donde entregarnos confiadamente a la lectura.



Con solo hojear la obra resultan palpables los años de trabajo, el tiempo de investigación, la entrega, dedicación, consistencia metodológica y documental; además de una buena dosis de carácter y novedad en la secuencia narrativa de los hechos.

Las sorpresas reaparecen detrás de cada página escogida por el autor para mantener una especie de latido, que cual electrocardiograma va fluctuando a buen ritmo entre lo que se sabe y lo que se revela. Su autor es Cesáreo Segura Vargas, licenciado en Comunicación Audiovisual con un Máster en Herencia Cultural, apasionado por la tradición oral y la ilustración.

La huella del maquis es según se lee en la página de Libros.com: “un acercamiento a la guerrilla antifranquista desde la memoria oral, a partir de los relatos y testimonios que han sobrevivido hasta nuestros días y que nos hablan de esas grietas que la historia oficial nunca alumbra”.

Huellas con encanto

Tras leer este libro tan particular queda la sensación de haber sido testigo de una minuciosa recolección de retazos de historias, que siguen nutriendo el imaginario colectivo y los recuerdos en Sierra Morena. Más allá de las pautas bibliográficas, de todo lo teóricamente comprobado o por descubrir, la trama de La huella del maquis se siente como una red sostenida por hombres y mujeres que con sus opiniones, evocaciones, pensamientos, creaciones, anécdotas y lo que creyeron ver… fortalecen el argumento central de la historia.

Sí, has leído bien: hombres y mujeres. Aunque los relatos de guerra están repletos de testosterona, en La huella del maquis también está presente el carácter conector de las mujeres, en el hecho cierto de tejer comunidad. Las maestras detrás de las acciones, las inventoras de muchas estrategias que aunque no aparecen con fusil en mano también son de cuidado, porque han sido capaces de hacer hasta lo imposible para lograr su cometido.



Ya que el autor de la obra sepa ilustrar con tanto arte es un plus que sorprende. Si bien estamos acostumbrados a pensar que somos las personas quienes escogemos los tópicos sobre los que queremos hablar, narrar o escribir; en el caso de este libro también se asoma la posibilidad del encantamiento de la orografía de Sierra Morena y de La Carolina (al norte de Jaén), hacia ese muchacho que también quedó atrapado desde niño por sus bellezas y sus historias. ¿Puede un libro buscar a su autor para hacerse realidad?

Ver La huella del maquis a través de estas ilustraciones nos permite recrear aquello que otros vieron. No pudimos estar allí y sin embargo somos testigos de parte del diseño de ese imaginario que tanto promueve el autor. No le dejamos tarea a la imaginación porque ya César Segura Vargas nos ha dibujado una ruta que da forma, color, secuencia y cara a los protagonistas de la guerrilla antifranquista. El círculo se completa y desborda autenticidad en presencia del discurso y la ilustración personal. Resulta conmovedor encontrarnos con ilustraciones caladas por la emoción del autor, con imágenes sublimes, otras cruentas, todas necesarias.

Lo recomiendo. Es un libro peculiar e interesante. Las ilustraciones antes del “sin fin” son tan versátiles que dan la sensación de estar frente a una secuencia en cámara rápida, de un flash back de película. Un cierre magistral. Un guiño a muchos aspectos del imaginario colectivo.

¡Hoy es un buen día para leer! Mañana también.

Ficha técnica Título: La huella del maquis. Autor: Cesáreo Segura Vargas. Publicado por: Huevo Cósmico Editorial. Formato: 17x24 cm. Encuadernación: tapa blanda con solapas. Páginas: 226 Fecha de lanzamiento: 03-01-2022 ------------------

(Fotos e ilustraciones de este artículo aportadas por el autor)