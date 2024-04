Grupo Planeta apuesta de nuevo por David Castillo y publica un libro único en Europa con una entrevista exclusiva al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: 'La vida en tiempos de guerra'

El libro no habla de política ni del conflicto en sí mismo, sino de las vivencias de los testimonios, y es ahí donde, sin lugar a dudas, se encuentra la grandeza de esta obra, que ha sabido recoger con el máximo respeto y empatía los testimonios desgarradores de veinticinco personas además de entrevistar con un profundo tesón al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski "En el libro hay testimonios durísimos que ponen los pelos de punta a cualquiera". Así de contundente se muestra el autor sobre el contenido de su libro. Afirma que ha sido un libro muy complicado de escribir y muy potente a nivel sentimental, pues "es inevitable no mimetizarte o empatizar con las vivencias que esas personas te están contando".

Castillo, que el pasado año estrenó con éxito su primera novela, 'As de Corazones' ha llegado al mundo de la literatura claramente para quedarse y hasta el momento lo está haciendo con mucho éxito y totalmente apoyado por su editorial Universo de Letras, perteneciente al Grupo Planeta.

El libro no habla de política ni del conflicto en sí mismo, sino de las vivencias de los testimonios, y es ahí donde, sin lugar a dudas, se encuentra la grandeza de esta obra, que ha sabido recoger con el máximo respeto y empatía los testimonios desgarradores de veinticinco personas que han abierto a David Castillo su corazón.

El colofón de la obra es un documento periodístico de primerísimo nivel, una entrevista en exclusiva al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, centrada en las vivencias personales del presidente y en sus anhelos más habituales en su día a día, una entrevista a uno de los hombres más buscados del mundo que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie.

Sinopsis de 'La vida en tiempos de guerra'

"Un libro donde los testimonios se desnudan con absoluta generosidad y comparten su historia, os van a dar lo poco que a algunos les queda, porque lo mucho es su vida".

Este libro no pretende ser ni un libro de geopolítica, ni de historia, ni de política, es un libro de seres humanos. Mujeres y hombres que van a contar su testimonio en primera persona con absoluta generosidad.

"Vas a encontrar en sus páginas historias muy duras y muy probablemente más de una te va a estremecer y a emocionar": 'Mi mujer había sido atada a nuestra cama y seguramente abusaron de ella hasta dispararle y acabar con su vida'. 'Ya no mato por mi país, mato por vengar el alma de mis familiares'. 'Me tocaban, se desnudaban y empezaron a abusar de mí'. Todos los relatos son escalofriantes y transmiten con todo detalle unas vivencias al límite, un mosaico de intrahistorias que desnudan el horror de un conflicto bélico.

Son historias que tocan el alma del lector y el colofón de la obra es un documento periodístico de primerísimo nivel: una entrevista con el mismísimo Volodímir Zelenski.

"Mi nombre es David Castillo, a lo largo de mi vida, aunque no soy periodista, he hecho centenares de entrevistas en radio y televisión. Las que vas a encontrar en este libro han sido las más difíciles de mi carrera, fruto de muchos meses de trabajo, constancia e investigación. En este libro os presento a la vida, la vida en tiempos de guerra".